Узнать больше

Устюгов — о победе в масс-старте: после такой гонки можно не заканчивать спортивную карьеру

Короткая ссылка
Лыжник Сергей Устюгов прокомментировал победу в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.
Устюгов — о победе в масс-старте: после такой гонки можно не заканчивать спортивную карьеру
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

«Ногу свело? Там не только ногу свело, там всё свело и до сих пор сводит. Носки не мог надеть — ребята помогали. Чувствую себя нормально, посмотрим, что будет через час. Вроде правильно питался. Всё пил, всё ел.

С рывком была авантюра, решил попробовать. Многие ребята меня знают, с первого года в команде была такая особенность — в голове дед провода замыкал. Сегодня также замкнул провода и что-то пошло. В итоге терпел. Рад, что вытерпел. Последняя десятка была очень тяжёлая, рад, что справился. Спасибо сервису. Сегодня мы лучшие, все это видели. Большой привет Маркусу Крамеру. План работает, тренируемся дальше. Думаю, после такой гонки можно не заканчивать спортивную карьеру… Это мысли вслух, посмотрим, как всё будет после гонки. Гонка тяжёлая, но такова работа», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Также Устюгов поделился планами на остаток сезона.

«Впереди Югорский марафон, где я планирую принять участие и побороться с биатлонистами. Хочу съездить на 70 километров. Надеюсь, быстро после гонки восстановлюсь и будет настроение ехать.

Было много скептиков и хейтеров, которые говорили, что ничего не получится. Удалось выиграть спринт и марафон, в индивидуальной гонке на 15 км не получилось. Лыжи внесли коррективы. В целом доволен чемпионатом и сезоном», — добавил он.

Устюгов преодолел дистанцию 50 км за 2 часа 14 минут 16 секунд.

Вторым стал Алексей Червоткин (+1:21,5). Замкнул тройку Александр Большунов (+2:42,0).

Ранее Алексей Червоткин поделился мнением об итогах масс-старта на чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить