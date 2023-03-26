Устюгов — о победе в масс-старте: после такой гонки можно не заканчивать спортивную карьеру

Лыжник Сергей Устюгов прокомментировал победу в масс-старте на чемпионате России в Тюмени.

«Ногу свело? Там не только ногу свело, там всё свело и до сих пор сводит. Носки не мог надеть — ребята помогали. Чувствую себя нормально, посмотрим, что будет через час. Вроде правильно питался. Всё пил, всё ел.

С рывком была авантюра, решил попробовать. Многие ребята меня знают, с первого года в команде была такая особенность — в голове дед провода замыкал. Сегодня также замкнул провода и что-то пошло. В итоге терпел. Рад, что вытерпел. Последняя десятка была очень тяжёлая, рад, что справился. Спасибо сервису. Сегодня мы лучшие, все это видели. Большой привет Маркусу Крамеру. План работает, тренируемся дальше. Думаю, после такой гонки можно не заканчивать спортивную карьеру… Это мысли вслух, посмотрим, как всё будет после гонки. Гонка тяжёлая, но такова работа», — сказал Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Также Устюгов поделился планами на остаток сезона.

«Впереди Югорский марафон, где я планирую принять участие и побороться с биатлонистами. Хочу съездить на 70 километров. Надеюсь, быстро после гонки восстановлюсь и будет настроение ехать.

Было много скептиков и хейтеров, которые говорили, что ничего не получится. Удалось выиграть спринт и марафон, в индивидуальной гонке на 15 км не получилось. Лыжи внесли коррективы. В целом доволен чемпионатом и сезоном», — добавил он.

Устюгов преодолел дистанцию 50 км за 2 часа 14 минут 16 секунд.

Вторым стал Алексей Червоткин (+1:21,5). Замкнул тройку Александр Большунов (+2:42,0).

Ранее Алексей Червоткин поделился мнением об итогах масс-старта на чемпионате России.