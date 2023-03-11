«Сложно сказать, станет ли клуб панацеей»: что даст российскому фигурному катанию создание Global Skating Academy
- Сергей Дудаков, Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз (слева направо)
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Хоть что-то в плане международной активности»
В условиях полного запрета на участие в международных соревнованиях российским фигуристам остаётся довольствоваться лишь внутренними стартами. Но возможным выходом из ситуации в обозримом будущем может стать выступление на клубном уровне.
Подобные турниры давно организуются как в Европе, так и в Северной Америке. Теперь по этому пути пошли и в России. Почётный вице-президент ISU Александр Лакерник заявил о создании Global Skating Academy, одним из соучредителей которой стал он сам. В число руководителей попали и многие другие известные функционеры. Президентом назначили члена технического комитета ISU Риту Зоннекейн, а её заместителем — Эвелин Россоухи-Шнайдер, вице-президента Федерации фигурного катания Австрии.
Но куда большее внимание обратил на себя состав тренерского штаба, ведь в него вошла Этери Тутберидзе, а также вся её команда: Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз, Алексей Железняков и другие.
В качестве главной цели проекта названо дальнейшее развитие клубного фигурного катания.
«Основой соревновательного фигурного катания являются клубы. Они выпускают фигуристов, а также тренеров и даже судей. Это значит, что работа клубов крайне важна для развития нашего вида», — говорится на официальном сайте организации.
Global Skating Academy намерена устраивать как сборы для фигуристов, так и мастер-классы для тренеров и судей. Первые два лагеря для детей состоятся в Турции в апреле и мае. Участники будут поделены на четыре категории в зависимости от возраста и владения двойными и тройными прыжками. В частности, в последнюю войдут спортсмены от десяти до 15 лет, способные исполнить не менее двух трикселей.
В зависимости от категории разнится стоимость занятий: она начинается от $800 и заканчивается $1,5 тыс. Отмечается, что юные фигуристы получат возможность повысить уровень мастерства, усовершенствовать технику прыжков, а также отработать вращения. Помимо этого, предусмотрены уроки хореографии и общая физическая подготовка.
Однако Лакерник называет организацию лагерей для детей лишь первым шагом. По его мнению, в дальнейшем российские спортсмены благодаря Global Skating Academy снова получат возможность соревноваться с иностранцами, поскольку на проведение клубных турниров ограничения ISU не распространяются.
«Спортсмен представляет не страну, а клуб, и такие соревнования, согласно правилам ISU, проводить можно. Если ситуация с отстранением будет продолжаться, этот вариант станет более актуальным. Это не решение проблемы, но хоть что-то в плане международной активности», — цитирует почётного вице-президента ISU ТАСС.
Он также рассказал, как договорился с Тутберидзе и её командой о сотрудничестве.
«Раньше я бы вряд ли обратился к Этери Георгиевне с таким предложением — у неё было достаточно международной деятельности в плане соревнований, но сейчас нужно придумывать активности вне страны», — добавил Лакерник.
Наконец, выбор Турции для организации сборов он объяснил двумя причинами — логистической, поскольку Стамбул связан со многими городами планеты прямыми рейсами, и финансовой: там удалось найти каток с приемлемыми ценами.
Тем не менее участие в проекте фигуристов из других стран пока представить сложно. Например, даже появление на руководящем посту Зоннекейн, по данным «Р-Спорта», вызвало гневную реакцию на её родине. Опытный функционер, которая на протяжении 16 лет являлась членом технического комитета ISU по парному и одиночному катанию, должна была стать тимлидером сборной Бельгии на чемпионате мира 2023 года. Но после того, как стало известно о её связях с Global Skating Academy, начали рассматривать вариант со снятием Зоннекейн с должности.
«Противодействие может оказаться значительно сильнее»
Эксперты RT высказались о нововведении осторожно. Олимпийский чемпион Максим Траньков выразил надежду, что проект привлечёт внимание болельщиков, хотя в фигурном катании все привыкли к соревнованиям сборных стран.
«Это уже становится реальностью. Сейчас мы видим создание первого подобного клуба в России. Возможно, это вызовет интерес. Времена меняются. Когда-то отечественные фигуристы могли спокойно выступать на всех международных соревнованиях, а сейчас такое невозможно представить. Я воспринимаю подобные эксперименты абсолютно нормально. Но пока сложно сказать, станет ли клуб панацеей для наших ребят», — отметил тренер.
А участие в проекте Тутберидзе он назвал огромным плюсом, поскольку всё, что связано с этим наставником, вызывает большой интерес. Вместе с тем у Транькова остались вопросы, как именно специалисты будут трудиться с большим количеством подопечных одновременно.
«У меня никаких контактов с Global Skating Academy не было. Никто никуда не звал. Да и вряд ли я бы туда пошёл. Просто не рассматриваю себя в роли клубного тренера, который должен работать с целым рядом пар сразу. У меня нет ни опыта, ни возможностей», — добавил Траньков.
В свою очередь трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина напомнила, что как европейские, так и североамериканские фигуристы на протяжении многих лет соревнуются на клубном уровне.
«Мы пока в каком-то смысле находимся в хвосте. Конечно, наши фигуристы смогут спокойно кататься в таких турнирах, не нарушая правил ISU, ведь они не носят официального статуса. Но вопрос: какие ещё клубы они пригласят? Или мы опять будем вариться в собственном соку?» — задалась вопросом Роднина.
Более того, у неё имеются большие сомнения относительно выступления в соревнованиях отечественного клуба иностранцев.
«Создание Global Skating Academy я не могу назвать каким-то выходом из сложившейся ситуации. Как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Фигура Тутберидзе, безусловно, способна привлечь спортсменов из других стран, но не исключено, что в случае сотрудничества с российским тренером их на родине просто перестанут финансировать», — посетовала трёхкратная олимпийская чемпионка.
Полностью согласилась с ней обозреватель RT Елена Вайцеховская. Она сравнила проект Лакерника с тренировочными лагерями, которые ранее регулярно проводили многие отечественные специалисты, с поправкой на логистические сложности.
«По сути, это решение российскими тренерами собственных проблем, какой вывеской его ни прикрой. Первым из них по этому пути пошёл известный танцевальный специалист Алексей Горшков, который в январе фактически перебазировался со всей своей группой из подмосковного Одинцова в Дубай», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.
При этом она сомневается, что создание Global Skating Academy даст возможность фигуристам соревноваться с коллегами из других стран.
«Противодействие со стороны самых различных организаций может оказаться значительно сильнее, чем это представляется сейчас. В своё время FINA поддержала идею создания в Казани международного центра прыгунов в воду, и туда действительно начали присылать своих спортсменов многие развивающиеся страны. Но в прошлом году проект был полностью свёрнут из-за санкций: FINA недвусмысленно дала понять, что не приветствует подобные контакты с российскими специалистами. Соответственно, центр прекратил своё существование», — подытожила Вайцеховская.
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