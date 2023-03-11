«Сложно сказать, станет ли клуб панацеей»: что даст российскому фигурному катанию создание Global Skating Academy

Почётный вице‑президент ISU Александр Лакерник объявил о создании международного клуба по фигурному катанию. В перспективе он может помочь российским спортсменам соревноваться с иностранцами, поскольку турниры под его эгидой не подпадают под ограничения. Первым шагом Global Skating Academy станут летние сборы в кооперации с Этери Тутберидзе в Турции. По мнению Максима Транькова и Ирины Родниной, участие специалиста и его команды, без сомнения, сослужит хорошую службу новому проекту, однако завлечь иностранцев на соревнования в эпоху изоляции будет довольно сложно.

«Хоть что-то в плане международной активности»

В условиях полного запрета на участие в международных соревнованиях российским фигуристам остаётся довольствоваться лишь внутренними стартами. Но возможным выходом из ситуации в обозримом будущем может стать выступление на клубном уровне.

Подобные турниры давно организуются как в Европе, так и в Северной Америке. Теперь по этому пути пошли и в России. Почётный вице-президент ISU Александр Лакерник заявил о создании Global Skating Academy, одним из соучредителей которой стал он сам. В число руководителей попали и многие другие известные функционеры. Президентом назначили члена технического комитета ISU Риту Зоннекейн, а её заместителем — Эвелин Россоухи-Шнайдер, вице-президента Федерации фигурного катания Австрии.

Но куда большее внимание обратил на себя состав тренерского штаба, ведь в него вошла Этери Тутберидзе, а также вся её команда: Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз, Алексей Железняков и другие.

В качестве главной цели проекта названо дальнейшее развитие клубного фигурного катания.

«Основой соревновательного фигурного катания являются клубы. Они выпускают фигуристов, а также тренеров и даже судей. Это значит, что работа клубов крайне важна для развития нашего вида», — говорится на официальном сайте организации.

Global Skating Academy намерена устраивать как сборы для фигуристов, так и мастер-классы для тренеров и судей. Первые два лагеря для детей состоятся в Турции в апреле и мае. Участники будут поделены на четыре категории в зависимости от возраста и владения двойными и тройными прыжками. В частности, в последнюю войдут спортсмены от десяти до 15 лет, способные исполнить не менее двух трикселей.

В зависимости от категории разнится стоимость занятий: она начинается от $800 и заканчивается $1,5 тыс. Отмечается, что юные фигуристы получат возможность повысить уровень мастерства, усовершенствовать технику прыжков, а также отработать вращения. Помимо этого, предусмотрены уроки хореографии и общая физическая подготовка.

Однако Лакерник называет организацию лагерей для детей лишь первым шагом. По его мнению, в дальнейшем российские спортсмены благодаря Global Skating Academy снова получат возможность соревноваться с иностранцами, поскольку на проведение клубных турниров ограничения ISU не распространяются.

«Спортсмен представляет не страну, а клуб, и такие соревнования, согласно правилам ISU, проводить можно. Если ситуация с отстранением будет продолжаться, этот вариант станет более актуальным. Это не решение проблемы, но хоть что-то в плане международной активности», — цитирует почётного вице-президента ISU ТАСС.

Он также рассказал, как договорился с Тутберидзе и её командой о сотрудничестве.

«Раньше я бы вряд ли обратился к Этери Георгиевне с таким предложением — у неё было достаточно международной деятельности в плане соревнований, но сейчас нужно придумывать активности вне страны», — добавил Лакерник.

Наконец, выбор Турции для организации сборов он объяснил двумя причинами — логистической, поскольку Стамбул связан со многими городами планеты прямыми рейсами, и финансовой: там удалось найти каток с приемлемыми ценами.

Тем не менее участие в проекте фигуристов из других стран пока представить сложно. Например, даже появление на руководящем посту Зоннекейн, по данным «Р-Спорта», вызвало гневную реакцию на её родине. Опытный функционер, которая на протяжении 16 лет являлась членом технического комитета ISU по парному и одиночному катанию, должна была стать тимлидером сборной Бельгии на чемпионате мира 2023 года. Но после того, как стало известно о её связях с Global Skating Academy, начали рассматривать вариант со снятием Зоннекейн с должности.

«Противодействие может оказаться значительно сильнее»

Эксперты RT высказались о нововведении осторожно. Олимпийский чемпион Максим Траньков выразил надежду, что проект привлечёт внимание болельщиков, хотя в фигурном катании все привыкли к соревнованиям сборных стран.

«Это уже становится реальностью. Сейчас мы видим создание первого подобного клуба в России. Возможно, это вызовет интерес. Времена меняются. Когда-то отечественные фигуристы могли спокойно выступать на всех международных соревнованиях, а сейчас такое невозможно представить. Я воспринимаю подобные эксперименты абсолютно нормально. Но пока сложно сказать, станет ли клуб панацеей для наших ребят», — отметил тренер.

Также по теме Маска Медведевой, письмо Туктамышевой и состояние Костомарова: что обсуждают в мире фигурного катания Евгения Медведева приняла участие в музыкальном шоу «Маска», в котором скрывалась под костюмом шаурмы, а Анна Щербакова посетила матч...

А участие в проекте Тутберидзе он назвал огромным плюсом, поскольку всё, что связано с этим наставником, вызывает большой интерес. Вместе с тем у Транькова остались вопросы, как именно специалисты будут трудиться с большим количеством подопечных одновременно.

«У меня никаких контактов с Global Skating Academy не было. Никто никуда не звал. Да и вряд ли я бы туда пошёл. Просто не рассматриваю себя в роли клубного тренера, который должен работать с целым рядом пар сразу. У меня нет ни опыта, ни возможностей», — добавил Траньков.

В свою очередь трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина напомнила, что как европейские, так и североамериканские фигуристы на протяжении многих лет соревнуются на клубном уровне.

«Мы пока в каком-то смысле находимся в хвосте. Конечно, наши фигуристы смогут спокойно кататься в таких турнирах, не нарушая правил ISU, ведь они не носят официального статуса. Но вопрос: какие ещё клубы они пригласят? Или мы опять будем вариться в собственном соку?» — задалась вопросом Роднина.

Более того, у неё имеются большие сомнения относительно выступления в соревнованиях отечественного клуба иностранцев.

«Создание Global Skating Academy я не могу назвать каким-то выходом из сложившейся ситуации. Как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Фигура Тутберидзе, безусловно, способна привлечь спортсменов из других стран, но не исключено, что в случае сотрудничества с российским тренером их на родине просто перестанут финансировать», — посетовала трёхкратная олимпийская чемпионка.

Полностью согласилась с ней обозреватель RT Елена Вайцеховская. Она сравнила проект Лакерника с тренировочными лагерями, которые ранее регулярно проводили многие отечественные специалисты, с поправкой на логистические сложности.

«По сути, это решение российскими тренерами собственных проблем, какой вывеской его ни прикрой. Первым из них по этому пути пошёл известный танцевальный специалист Алексей Горшков, который в январе фактически перебазировался со всей своей группой из подмосковного Одинцова в Дубай», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

При этом она сомневается, что создание Global Skating Academy даст возможность фигуристам соревноваться с коллегами из других стран.