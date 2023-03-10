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Первый сбор Global Skating Academy пройдёт в мае в Турции

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Бывший вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал об идее создания организации Global Skating Academy.
Первый сбор Global Skating Academy пройдёт в мае в Турции
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  • © Mikhail Druzhinin / EyeEm

«Мы собираемся открывать проект на уровне клубов — Global Skating Academy. Первым шагом станут сборы в кооперации с Этери Тутберидзе в Турции. Если этот формат будет удачным, мы будем и дальше работать в этом направлении», — цитирует Лакерника ТАСС.

Отмечается, что запрета от ISU на проведение межклубных мероприятий нет, поэтому такие соревнования, согласно правилам организации, проводить можно.

О создании Global Skating Academy стало известно накануне. Бывший член технического комитета ISU Рита Зоннекейн представлена президентом организации. Академия ставит своей целью развитие клубного фигурного катания, организацию сборов для спортсменов, мастер-классов для тренеров и судей, проведение соревнований и онлайн-мероприятий.

Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания Бельгии планирует лишить Зоннекейн должности руководителя команды на чемпионате мира 2023 года в Сайтаме (Япония) из-за сотрудничества с частным клубом Global Skating Academy, в котором будет работать российский тренер Этери Тутберидзе.

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