Первый сбор Global Skating Academy пройдёт в мае в Турции
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«Мы собираемся открывать проект на уровне клубов — Global Skating Academy. Первым шагом станут сборы в кооперации с Этери Тутберидзе в Турции. Если этот формат будет удачным, мы будем и дальше работать в этом направлении», — цитирует Лакерника ТАСС.
Отмечается, что запрета от ISU на проведение межклубных мероприятий нет, поэтому такие соревнования, согласно правилам организации, проводить можно.
О создании Global Skating Academy стало известно накануне. Бывший член технического комитета ISU Рита Зоннекейн представлена президентом организации. Академия ставит своей целью развитие клубного фигурного катания, организацию сборов для спортсменов, мастер-классов для тренеров и судей, проведение соревнований и онлайн-мероприятий.
Ранее сообщалось, что Федерация фигурного катания Бельгии планирует лишить Зоннекейн должности руководителя команды на чемпионате мира 2023 года в Сайтаме (Япония) из-за сотрудничества с частным клубом Global Skating Academy, в котором будет работать российский тренер Этери Тутберидзе.