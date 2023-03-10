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Руководителя бельгийских фигуристов Зоннекейн хотят уволить за сотрудничество с Тутберидзе

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Федерация фигурного катания Бельгии планирует лишить бывшего члена технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) Риту Зоннекейн должности руководителя команды на чемпионате мира 2023 года в Сайтаме (Япония) из-за сотрудничества с частным клубом Global Skating Academy, в котором будет работать российский тренер Этери Тутберидзе.
Руководителя бельгийских фигуристов Зоннекейн хотят уволить за сотрудничество с Тутберидзе
  • РИА Новости

«Бельгийская федерация назначила Риту Зоннекейн тимлидером на чемпионате мира, но теперь, когда в Бельгии стало известно о создании клуба с участием россиян и её роли в нём, они рассматривают возможность снять её с этой должности», — сообщил источник РИА Новости.

О создании Global Skating Academy стало известно накануне. Зоннекейн представлена президентом организации. Академия ставит своей целью развитие клубного фигурного катания, организацию сборов для спортсменов, мастер-классов для тренеров и судей, проведение соревнований и онлайн-мероприятий.

Зоннекейн на протяжении 16 лет являлась членом техкома ISU по парному и одиночному катанию, а с 2004 года работает судьёй и техническим контролёром союза.

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