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Тарасова — о заявлении канадских спортсменов: нельзя душить и закапывать живьём товарищей по спорту

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на заявление канадских спортсменов, которые выступили против допуска россиян к Олимпиаде в Париже.
Тарасова — о заявлении канадских спортсменов: нельзя душить и закапывать живьём товарищей по спорту
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Пусть пишут заявления, мы не застрахованы от того, чтобы кто-то делал такие вещи. Но всё же надо хорошо относиться друг к другу. Не думала, что они в состоянии губить чью-то жизнь, поскольку отстранение от соревнований равносильно смерти.

Я категорически против того, чтобы спортсмены вваливались в политику. Нельзя душить и закапывать живьём своих товарищей по спорту, это преступно и стыдно», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

42 канадских спортсмена призвали Олимпийский комитет Канады (ОКК) выступить против допуска россиян к участию в Олимпиаде в Париже.

В конце января 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине. 

Ранее Олимпийский комитет Австралии (AOC) выступил в поддержку МОК по допуску российских спортсменов к участию в Олимпиаде в Париже.

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