Жулин отреагировал на заявление канадских спортсменов, выступивших против допуска россиян к Олимпиаде

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на заявление канадских спортсменов, которые выступили против допуска россиян к Олимпиаде в Париже. Одной из подписавших стала олимпийская чемпионка Тесса Вирту.

«Поступок Тессы Вирту её не красит. На мой взгляд, спорт должен быть вне политики, как это было всегда», — приводит слова Жулина «Спорт-Экспресс».

9 марта 42 канадских спортсмена призвали Олимпийский комитет Канады (ОКК) выступить против допуска россиян к участию в Олимпиаде в Париже.

В конце января 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на заявление канадских спортсменов, выступивших против допуска россиян к Олимпиаде в Париже.