32 сейва Коновалова, дубли Абрамова и Плотникова и возвращение «Сибири»: как прошли первые матчи 1/8 финала плей-офф КХЛ

«Авангард» дома позволил «Сибири» сравнять счёт за 98 секунд до конца основного времени и уступил в овертайме, а «Автомобилист» дожал «Металлург» в заключительном периоде благодаря двум результативным действиям Сергея Широкова. ЦСКА не оставил шансов «Северстали» стараниями оформивших дубли Виталия Абрамова и Сергея Плотникова, а 32 сейва Ильи Коновалова помогли «Динамо» одержать волевую победу над «Торпедо». Подробности стартовых матчей серий 1/8 финала плей-офф КХЛ — в материале RT.

Неожиданное поражение «Металлурга»

Первый раунд Кубка Гагарина стартовал с целого ряда неожиданных поражений фаворитов. Поддержал традицию и действующий финалист «Металлург», который уступил на выезде «Автомобилисту». Впрочем, по ходу регулярки подопечные Ильи Воробьёва смотрелись не лучше соперника и в итоге пропустили его на четвёртое место в таблице. Вдобавок они проиграли ему три встречи из четырёх.

На этот раз гости были близки к тому, чтобы добиться положительного результата, но им помешали собственные грубые ошибки. В конце первого периода счёт открыл подключившийся к атаке защитник магнитогорцев Артём Минулин. Но незадолго до сирены на перерыв Алексей Маклюков в чужой зоне подарил шайбу Георгию Белоусову. Форвард реализовал выход один на один и огорчил Василия Кошечкина. К слову вратарь стал лишь вторым хоккеистом, который принял участие во всех розыгрышах Кубка Гагарина наряду с Евгением Бирюковым из «Салавата Юлаева».

Во второй 20-минутке команды вновь обменялись голами. На точный бросок Ника Эберта ответил Николай Голдобин. Но «Металлург», по признанию Воробьёва, сгубили глупые удаления, ведь его подопечные на данном отрезке заработали три малых штрафа. Последний оказался роковым. В составе же хозяев особенно следует отметить опытного Сергея Широкова. В текущем году он не демонстрировал высокую результативность, зато в плей-офф выстрелил в наиболее ответственный момент. В самом начале третьего периода он в большинстве отдал передачу на пустой угол Кёртису Валку, а затем поставил точку, получив великолепный разрезающий пас.

Магнитогорцам же остаётся лишь вспоминать 2016-й. Тогда первый раунд они тоже начали с поражения от «Автомобилиста», но затем собрались и не только выбили оппонента из борьбы, но и завоевали трофей.

Обидный конец для «Авангарда»

С осечки стартовал и обладатель Кубка Гагарина-2021 «Авангард». Омичи дома в овертайме уступили «Сибири» — 1:2. В отличие от параллельной встречи матч получился не богатым на голы, зато изобиловал жёсткими единоборствами и столкновениями. Показательная статистика: на двоих соперники совершили 89 силовых приёмов, 50 из которых записали себе в актив омичи.

Хозяева на протяжении большей части встречи владели преимуществом и вели осаду чужих ворот. Однако гости грамотно действовали вторым номером и не рисковали. А на последнем рубеже хорош был Антон Красоткин с 26 сейвами. Пробить его удалось только за три минуты до конца основного времени, да и то гол получился курьёзным. Алексей Береглазов наудачу набросил шайбу от левого борта с довольно дальней дистанции, и та неожиданно юркнула в сетку. Закрытый и своими и чужими вратарь выручить партнёров не сумел.

Однако новосибирцы не думали сдаваться и в сложнейшей ситуации успели спастись. Пропустив, они тут же сняли Красоткина и в неравных составах быстро добились своего. После щелчка Тейлора Бека оппонентов спасла штанга, но первым на добивании оказался Александр Шаров. А в овертайме подопечные Андрея Мартемьянова вовсе вырвали победу. В отличие от визави Василий Демченко сыграл не лучшим образом, пропустив шайбу после несильного броска Никиты Сетдикова. При этом обзор ему перекрывал соперник, и судьи даже изучили повтор на предмет нарушения, но не обнаружили его.

Рабочая победа ЦСКА

А вот на Западе в четверг обошлось без сенсаций. Например, ЦСКА дома не оставил шансов «Северстали» — 5:2. При этом череповчан вполне можно было назвать неудобным соперником для москвичей, ведь в регулярке они трижды обыгрывали их. Да и Сергей Фёдоров назвал эту команду одной из лучших в нижней части конференции.

Стартовый период гости действительно провели на высоком уровне. Они действовали с фаворитом на встречных курсах и ни в чём ему не уступали. А на девятой минуте Робин Пресс вовсе вывел их вперёд, реализовав первое же большинство. Казалось, по такой игре у коллектива Андрея Разина есть шансы сотворить очередную сенсацию.

Но индивидуальный класс исполнителей сказался. Стоило Михаилу Григоренко восстановить равновесие щелчком с дальней дистанции, как менее чем через минуту Виталий Абрамов вывел армейцев вперёд. А сразу после перерыва красно-синие вновь выстрелили дуплетом, на этот раз отличившись дважды за 24 секунды. Абрамов оформил дубль, а Сергей Плотников увеличил разрыв. Причём все голы получались почти идентичными — после наброса кто-то из москвичей подставлял шайбу на пятаке, и Дмитрий Шугаев оказывался бессилен. В концовке 20-летний Илья Иванцов сократил отставание, и «Северсталь» даже сняла вратаря. Но точку незадолго до финальной сирены поставил ещё один автор дубля Плотников.

Огорчила разве что крайне низкая посещаемость встречи. Трибуны «ЦСКА-Арены» в вечер буднего дня собрали всего 3850 зрителя при вместимости в 12 680.

Невероятное везение «Динамо»

В Нижнем Новгороде проблем с посещаемостью, напротив, не возникло. За несколько дней до матча с «Динамо» у касс возле Дворца спорта «Нагорный» собралось несколько сотен желающих приобрести билеты на игры плей-офф. Причём болельщики начали подходить к стадиону в 4 часа утра. К сожалению для подопечных Игоря Ларионова, порадовать их не удалось, хотя хозяева не заслужили поражения. Так, они превзошли соперника по броскам — 33:21. Но команда расточительно относилась к собственным моментам, да и отразивший 32 выстрела Илья Коновалов действовал выше всяких похвал. Причём использовать удалось как раз не самый очевидный шанс. В конце первого периода автозаводцы убежали в контратаку в меньшинстве, и Николай Коваленко открыл счёт, воспользовавшись помаркой соперника.

Однако за десять секунд до перерыва Джордан Уил умудрился восстановить равновесие на табло. Канадец, прорвавшись по лицевой, красиво обыграл визави, затем сместился на дальнюю штангу и нанёс точный щелчок. А на 27-й минуте Максим Джиошвили вывел москвичей вперёд. Он на скорости ворвался в чужую зону и отправил шайбу в ближнюю девятку.

Пожалуй, решающий эпизод противостояния произошёл вскоре после этого. Сергей Гончарук сравнял счёт, но судьи не засчитали гол из-за микроскопического офсайда. Причём на просмотр повтора по запросу гостей у них ушло порядка шести минут. В заключительном отрезке нижегородцы устроили штурм чужих ворот, но так и не смогли снова огорчить Коновалова. Динамовцы же, нанеся всего два броска за период, умудрились увеличить разрыв — 3:1.

Таким образом оказался установлен новый рекорд КХЛ. Впервые в истории Кубка Гагарина шесть стартовых матчей первого раунда из восьми выиграли коллективы с более низким посевом: «Адмирал», «Витязь», «Нефтехимик», минское «Динамо», «Сибирь» и московское «Динамо».