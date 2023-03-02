Крах обороны СКА, 55 сейвов Серебрякова и три очка Порядина: фавориты стартовали с поражений в Кубке Гагарина

СКА пропустил шесть шайб в родных стенах и сенсационно проиграл минскому «Динамо», а «Витязь» оставил ворота в неприкосновенности в Ярославле и взял верх над «Локомотивом» на 28-й секунде овертайма. Три очка Павла Порядина помогли «Нефтехимику» в гостях дожать «Ак Барс» в дополнительное время, а 55 сейвов Никиты Серебрякова принесли «Адмиралу» победу над «Салаватом Юлаевым». Как стартовал розыгрыш Кубка Гагарина — в материале RT.

Провал СКА

Первый раунд плей-офф КХЛ крайне редко запоминается напряжённой борьбой и ожесточённым сопротивлением со стороны номинальных аутсайдеров. Так, в прошлом году команды второй четвёрки суммарно одержали лишь девять побед в 35 матчах («Спартак» с «Йокеритом» серию не проводили), причём сразу семь из них добыли «Авангард» и «Северсталь», которые стали пятыми в Восточной и Западной конференциях соответственно. При этом сразу три противостояния завершились всухую, в одном из которых СКА катком проехался по минскому «Динамо».

Но на этот раз всё сложилось иначе. Впервые в истории Кубка Гагарина в стартовый день розыгрыша фиаско потерпели абсолютно все фавориты, включая и петербуржцев, вновь сошедшихся с минчанами. Хотя изначально для подопечных Романа Ротенберга всё складывалось более чем удачно. Уже на 12-й минуте Никита Гусев и Дмитрий Яшкин организовали первый гол, благодаря чему россиянин достиг отметки в 50 передач в плей-офф, а чех — 200 шайб в КХЛ. А затем хоть и позволили «Динамо» восстановить паритет, вновь вышли вперёд благодаря точному попаданию Евгения Кетова.

Казалось, армейцы дожмут соперников, но внезапно они стали сами помогать им совершить камбэк. В оставшееся время они заработали три удаления, два из которых прямо или косвенно привели к взятию ворот. В начале второго периода численное преимущество реализовал бывший форвард «Тампа-Бэй» Седрик Пакетт, а спустя 21 минуту отличился Роман Горбунов. Да, к этому моменту Дамир Жафяров уже покинул скамью штрафников, но вернуться в защиту не сумел. И СКА был настолько ошеломлён, что в концовке получил ещё два гола за пять минут. Сначала Дмитрий Николаев совершил грубейшую ошибку и пропустил в ближний угол от Владимира Алистрова, а затем пустой створ поразил Виталий Пинчук.

Отыграть дефицит в три шайбы за 150 секунд — задача практически невыполнимая. И хотя совершить невозможное обладатели Кубка континента и не смогли, они были к этому невероятно близки. Забыв об осторожности, армейцы провели всё оставшееся время без вратаря и усилиями Александра Волкова и Никиты Гусева сократили отставание до минимума, но всё перечеркнул опять же Алистров. Форвард оформил дубль и помог «Динамо» сотворить сенсацию.

Дуэль Порядина и Кагарлицкого

Впоследствии примеру СКА последовал и лидер Восточной конференции. Правда, если петербуржцев стали испытывать проблемы ближе к середине встречи, то казанцы столкнулись с ними в самом начале. Уже к концу первого периода подопечные Зинэтулы Билялетдинова «горели» 0:2 — и всё благодаря великолепному Павлу Порядину. Сначала форвард «Нефтехимика» оказался самым расторопным на пятаке и эффектным броском обратным хватом застал врасплох Тимура Билялова, а затем организовал гол в меньшинстве. Именно он перехватил передачу Вячеслава Войнова и рванул в зону противника, после чего покатил на Андрея Чивилёва.

Нельзя сказать, чтобы счёт был по игре, скорее «Ак Барсу» не везло. Хозяева владели территориальным преимуществом и чаще беспокоили Андрея Тихомирова, а на седьмой минуте и вовсе застали его врасплох. Однако после видеопросмотра взятие ворот было отменено из-за офсайда. В итоге, ценой огромных усилий казанцам всё же удалось совершить камбэк и довести дело до овертайма. В обоих случаях преуспела переполненная звёздами спецбригада большинства, а её лидером в этот день был Дмитрий Кагарлицкий. Сначала именно его «выстрел» привёл к добиванию Станислава Галиева, а затем форвард отличился сам.

Но в этот вечер последнее слово всё же осталось за Порядиным. В решающий момент 26-летний совершил крейсерский рывок на пол площадки и вновь нашёл передачей оставшегося без опеки Чивилёва. Тот попал аккурат под перекладину и принёс «Нефтехимику» первую в истории победу над «Ак Барсом» в плей-офф. Предыдущие восемь встреч остались за казанцами.

Рекорд Серебрякова и исторический гол Корбита

Но если кому в этот день и стоило сетовать на невезение, так это «Салавату Юлаеву». За неполные 77 минут игрового времени уфимцы нанесли 56 бросков в створ, но кураж поймал Никита Серебряков. Временами он действовал не хуже тех же Андрея Василевского и Игоря Шестёркина, парируя всё, что летело в его сторону. В концовке первого периода он и вовсе совершил что-то невероятное. Казалось, рикошет от борта дезориентировал вратаря владивостокцев, но тот чудом успел среагировать и в эффектном прыжке помешал отличиться Сергею Шмелёву.

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Распечатать ворота Серебрякова удалось лишь в неравных составах. С щелчком Александра Кадейкина он справился, но первым на добивании оказался Александр Хмелевски. Правда, к этому моменту «Адмирал» уже был впереди. Капитан «Салавата» Григорий Панин отчаянно пытался остановить проход Евгения Грачёва, но мало того, что не смог помешать ему исполнить ставшую результативной передачу на Данила Файзуллина, так ещё и снёс силовым приёмом не только визави, но и одноклубника Шакира Мухамадуллина.

В итоге, феноменальное выступление оформившего клубный рекорд по числу сейвов в Кубке Гагарина Серебрякова и немного удачи позволили «Адмиралу» дотянуть до овертайма. И хотя «Салават» был значительно ближе к успеху и не заслуживал поражения, ничего не смог поделать со старой спортивной истиной «не забиваешь ты — забивают тебе». За упущенный 100-процентный момент Данила Алалыкина и нереализованный выход один на один всё того же Шмелёва хозяева расплатились сполна. Начинавший встречу в качестве 13-го нападающего Прохор Корбит оставил не у дел Илью Ежова и стал самым молодым автором гола владивостокцев в турнире (20 лет 277 дней). До него это достижение принадлежало Владимиру Ткачёву.

Триумф «Витязя»

Спустя пару часов после того, как «Адмирал» одержал свою первую гостевую победу в плей-офф КХЛ, «Витязь» и вовсе впервые взял верх в розыгрыше Кубка Гагарина. Безвыигрышную серию из 12 матчей подмосковные хоккеисты прервали в противостоянии с «Локомотивом». В основное время соперники не отметились точными попаданиями, а уже на 28-й секунде овертайма отличился Владимир Галузин. Даниил Исаев потерял шайбу из виду и не среагировал на бросок форварда.

И хотя именно ошибка голкипера железнодорожников привела к поражению его коллектива, винить его вряд ли стоит. Подопечные Игоря Никитина неважно провели первый матч и создали меньше острых моментов, чем их оппоненты. И если бы не Исаев, до овертайма они вполне могли и не дотянуть. Степан Старков, Виталий Попов и Скотт Уилсон могли выводить «Витязь» вперёд, но страж ворот действовал выше всяких похвал.

Но всё же в дуэли вратарей верх взял Максим Дорожко. Один из самых надёжных голкиперов регулярки вновь продемонстрировал свой класс, отразил все 34 броска и оформил «сухарь». И хотя переплюнуть Серебрякова ему не удалось, шатаут в плей-офф можно считать очень серьёзным достижением.