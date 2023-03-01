Главный тренер «Адмирала» прокомментировал победу над «Салаватом» в первом матче Кубка Гагарина
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«Как мы и ожидали, пришлось много терпеть, обороняться, блокировать. Молодцы ребята, что дотерпели, иногда было жарко у наших ворот. Дотерпели и использовали шанс в овертайме. Довольны победой, повели в серии. Восстанавливаемся, готовимся к следующему матчу», — цитирует Тамбиева «Чемпионат».
Игра в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива из Владивостока.
В составе победителей шайбы забросили Данила Файзуллин (25-я минута), Прохор Корбит (овертайм). У «Салавата» отличился Александр Хмелевски (37-я).
Счёт в серии стал 1:0 в пользу «Адмирала». Следующая игра пройдёт 3 марта.
Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопрос о том, кто является фаворитами Кубка Гагарина.