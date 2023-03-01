Третьяк назвал фаворитов Кубка Гагарина

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопрос о том, кто является фаворитами Кубка Гагарина.

«Трудно сказать, очень много команд: и ЦСКА, и СКА. Вы помните, «Авангард» в одном сезоне еле вошёл в плей-офф и выиграл. В НХЛ то же самое было. Поэтому здесь трудно делать прогнозы», — приводит слова Третьяка «Спорт-Экспресс».

Плей-офф КХЛ стартует 1 марта. Петербургский СКА сыграет с минским «Динамо».

2 марта московский ЦСКА встретится с череповецкой «Северсталью», а омский «Авангард» сыграет с «Сибирью».

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился ожиданиями от предстоящего матча с минским «Динамо» в Кубке Гагарина.