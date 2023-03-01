«Ак Барс» в овертайме уступил «Нефтехимику» в первом матче серии плей-офф КХЛ

ХК «Ак Барс» проиграл «Нефтехимику» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

Игра в Казани на стадионе «Татнефть Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу коллектива из Нижнекамска.

В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (13-я минута), Андрей Чивилёв (19-я, овертайм). У «Ак Барса» отличились Станислав Галиев (20-я), Дмитрий Кагарлицкий (50-я).

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Нефтехимика». Следующая игра пройдёт 3 марта в Казани.

Ранее СКА проиграл минскому «Динамо» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.