СКА проиграл минскому «Динамо» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина

ХК СКА уступил минскому «Динамо» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

Игра в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» завершилась со счётом 6:4 в пользу коллектива из Минска.

В составе победителей шайбы забросили Никита Пышкайло (17-я минута), Седрик Пакетт (25-я), Роман Горбунов (46-я), Владимир Алистров (52-я, 59-я), Виталий Пинчук (57-я). У СКА отличились Дмитрий Яшкин (11-я), Евгений Кетов (23-я), Александр Волков (58-я), Никита Гусев (59-я).

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Динамо». Следующая игра пройдёт 3 марта в Санкт Петербурге.

Ранее «Адмирал» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.