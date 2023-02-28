Радулов не стал отвечать на вопрос о бонусе в размере 90 млн рублей

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов отказался отвечать на вопрос о своих бонусах за успехи в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Обращал ли внимание на разговоры о моих бонусах? Следующий вопрос», — цитирует Радулова «Бизнес Online Спорт».

По информации СМИ, в контракте хоккеиста прописан бонус в 90 млн рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров КХЛ. Ему удалось войти в топ-3 бомбардиров «регулярки», забив гол в овертайме матча с «Авангардом».

Ранее сообщалось, что в «Ак Барсе» прокомментировали информацию о бонусах Радулова.