Радулов не стал отвечать на вопрос о бонусе в размере 90 млн рублей
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«Обращал ли внимание на разговоры о моих бонусах? Следующий вопрос», — цитирует Радулова «Бизнес Online Спорт».
По информации СМИ, в контракте хоккеиста прописан бонус в 90 млн рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров КХЛ. Ему удалось войти в топ-3 бомбардиров «регулярки», забив гол в овертайме матча с «Авангардом».
Ранее сообщалось, что в «Ак Барсе» прокомментировали информацию о бонусах Радулова.