В «Ак Барсе» прокомментировали информацию о бонусах Радулова

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался об информации о бонусах нападающего команды Александра Радулова.

«Мы контракты не раскрываем, и отвечать на это будет некорректно. Скажу только, что мы действовали полностью в рамках регламента. Многие клубы применяют пункт с попаданием в топ-3», — цитирует менеджера сайт «Ак Барса».

По информации СМИ, в контракте Радулова прописан бонус в 90 млн рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров КХЛ. Ему удалось войти в топ-3 бомбардиров регулярки, забив гол в овертайме матча с «Авангардом».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Яшкин признан лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ.