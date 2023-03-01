Ротенберг прокомментировал поражение СКА в первом матче плей-офф КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о поражении своей команды от минского «Динамо» в первом матче плей-офф КХЛ.

«Серьёзно готовились к сопернику, понимали, что они сыграли десять игр на грани вылета, они были в игровом тонусе, у них, по сути, был уже плей-офф. У нас есть следующая игра, чтобы всё исправить, учтём этот матч. Будем работать над тем, чтобы в следующей игре порадовать наших болельщиков», — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

Игра в Санкт-Петербурге на арене Ледового дворца завершилась со счётом 6:4 в пользу коллектива из Минска.

В составе победителей шайбы забросили Никита Пышкайло (17-я минута), Седрик Пакетт (25-я), Роман Горбунов (46-я), Владимир Алистров (52-я, 59-я), Виталий Пинчук (57-я). У СКА отличились Дмитрий Яшкин (11-я), Евгений Кетов (23-я), Александр Волков (58-я), Никита Гусев (59-я).

Счёт в серии стал 1-0 в пользу минского «Динамо». Следующая игра пройдёт 3 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее «Адмирал» в овертайме обыграл «Салават Юлаев» в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.