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Тренер «Ак Барса» Билялетдинов назвал безобразным начало матча с «Нефтехимиком»

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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды в игре с «Нефтехимиком» в плей-офф КХЛ.

«Безобразное начало, к сожалению. Непонятно, почему так произошло. Мы знали, что «Нефтехимик» играет очень хорошо, особенно в первом периоде. К сожалению, мы, видимо, что-то неправильно делали», — цитирует Билялетдинова ТАСС.

Игра в Казани на стадионе «Татнефть Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу коллектива из Нижнекамска.

В составе победителей шайбы забросили Павел Порядин (13-я минута), Андрей Чивилёв (19-я, овертайм). У «Ак Барса» отличились Станислав Галиев (20-я), Дмитрий Кагарлицкий (50-я).

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Нефтехимика». Следующая игра пройдёт 3 марта в Казани.

Ранее Ротенберг прокомментировал поражение СКА в первом матче плей-офф КХЛ.

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