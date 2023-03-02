«Сибирь» одержала победу над «Авангардом» в первом матче плей-офф КХЛ
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Игра в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива из Новосибирска.
В составе победителей шайбы забросили Александр Шаров (58-я минута), Никита Сетдиков (68-я, овертайм). У «Авангарда» отличился Алексей Береглазов (57-я).
Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Сибири». Следующая игра пройдёт 4 марта в Омске.
Ранее «Автомобилист» победил «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ.