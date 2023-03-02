«Сибирь» одержала победу над «Авангардом» в первом матче плей-офф КХЛ

ХК «Сибирь» победил «Авангард» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

Игра в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива из Новосибирска.

В составе победителей шайбы забросили Александр Шаров (58-я минута), Никита Сетдиков (68-я, овертайм). У «Авангарда» отличился Алексей Береглазов (57-я).

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Сибири». Следующая игра пройдёт 4 марта в Омске.

Ранее «Автомобилист» победил «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ.