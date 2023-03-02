Узнать больше

«Сибирь» одержала победу над «Авангардом» в первом матче плей-офф КХЛ

Короткая ссылка
ХК «Сибирь» победил «Авангард» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.
«Сибирь» одержала победу над «Авангардом» в первом матче плей-офф КХЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Игра в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива из Новосибирска.

В составе победителей шайбы забросили Александр Шаров (58-я минута), Никита Сетдиков (68-я, овертайм). У «Авангарда» отличился Алексей Береглазов (57-я).

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Сибири». Следующая игра пройдёт 4 марта в Омске.

Ранее «Автомобилист» победил «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить