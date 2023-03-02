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Третьяк — о поражении фаворитов в матчах Кубка Гагарина: удивительные результаты

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал результаты первого игрового дня плей-офф Кубка Гагарина.
Третьяк — о поражении фаворитов в матчах Кубка Гагарина: удивительные результаты
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Удивительные и неожиданные результаты! Это плей-офф, там всегда напряжённая борьба. Но то, что все четыре команды по рангу выше проиграли свои матчи... Это ещё раз говорит о том, что плей-офф — особые соревнования. К ним надо готовиться соответствующе», — цитирует Третьяка «Спорт-Экспресс».

В первом игровом дне плей-офф КХЛ «Адмирал» нанёс поражение «Салавату Юлаеву» (2:1), СКА проиграл минскому «Динамо» (4:6), «Витязь» обыграл «Локомотив» (1:0), а «Нефтехимик» победил «Ак Барс» (3:2).

Счёт в серии стал 1:0 в пользу «Адмирала», «Динамо», «Витязя» и «Нефтехимика». Следующие игры пройдут 3 марта.

Ранее олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский прокомментировал победу минского «Динамо» в матче со СКА в плей-офф Кубка Гагарина.

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