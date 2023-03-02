Узнать больше

Каменский: минское «Динамо» лучше настроилось и дало бой СКА

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по хоккею Валерий Каменский прокомментировал победу минского «Динамо» в матче со СКА в плей-офф Кубка Гагарина.
Каменский: минское «Динамо» лучше настроилось и дало бой СКА
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Минское «Динамо» лучше настроилось и дало бой. Тренерский штаб и ребята теперь сделают выводы, и будет интересная борьба во втором матче. «Динамо» почувствовало вкус победы, а Питеру нужно переломить это и показать своё мастерство», — приводит слова Каменского «Матч ТВ».

Игра в Санкт-Петербурге на арене Ледового дворца завершилась со счётом 6:4 в пользу коллектива из Минска.

В составе победителей шайбы забросили Никита Пышкайло (17-я минута), Седрик Пакетт (25-я), Роман Горбунов (46-я), Владимир Алистров (52-я, 59-я), Виталий Пинчук (57-я). У СКА отличились Дмитрий Яшкин (11-я), Евгений Кетов (23-я), Александр Волков (58-я), Никита Гусев (59-я).

Счёт в серии стал 1:0 в пользу минского «Динамо». Следующая игра пройдёт 3 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее Ротенберг прокомментировал поражение СКА в первом матче плей-офф КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить