Морозов назвал регулярный чемпионат сезона-2022/23 лучшим в истории КХЛ

Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов поделился мнением о прошедшем регулярном чемпионате сезона‑2022/23.

«Для меня это был лучший регулярный чемпионат за время существования КХЛ. Многие отмечают, что турнир получился интересным и захватывающим. Это показывает, что наши решения дают результат, и надо просто продолжать работать на выравнивание команд. Наконец‑то мы без остановок провели все запланированные игры. В этом сезоне перенесли на другие дни всего два матча», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» стал первым в турнирной таблице Восточной конференции, а петербургский СКА — в таблица Запада.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» в овертайме проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в первом матче серии Кубка Гагарина.