Третьяк не сомневался в победе ЦСКА над «Северсталью»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о победе московского ЦСКА над череповецкой «Северсталью» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«У меня была полная уверенность в том, что сегодня ЦСКА победит. Сенсаций вроде тех, что были в стартовый игровой день первого раунда плей-офф, не ждал. Вчерашний день удивил меня очень сильно. Все команды проиграли у себя дома», — цитирует Третьяка РИА Новости.

По его мнению, ЦСКА играл мощнее и сильнее, создал намного больше моментов.

«Ничего плохого не хочу сказать о «Северстали», у них хорошая команда, но ЦСКА играл лучше. В первом периоде ЦСКА создал уже три голевых момента, с реализацией не повезло», — добавил олимпийский чемпион.

ЦСКА обыграл «Северсталь» в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ со счётом 5:2. В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко, а также Сергей Плотников и Виталий Абрамов, оформившие по дублю. У «Северстали» отличились Робин Пресс и Илья Иванцов.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу ЦСКА. Вторая игра состоится 4 марта в Москве.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» победила «Авангард» в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина.

















