«Значит, тебя ценят и любят»: Никишин — об участии в Матче звёзд КХЛ, требованиях Ротенберга и переезде в Петербург

КХЛ с каждым годом становится всё сложнее, и пока трудно предсказать, кто составит конкуренцию СКА в борьбе за Кубок Гагарина. Об этом в интервью RT заявил защитник сборной России Александр Никишин. По его словам, в нынешнем сезоне немаловажную роль сыграет то, насколько уставшими хоккеисты будут в конце регулярного чемпионата. Серебряный призёр Олимпиады в Пекине также вспомнил, где познакомился с главным тренером СКА Романом Ротенбергом, и рассказал, как прошёл его переезд в Санкт-Петербург.

— СКА летом выменял вас у «Спартака» сразу на девять игроков (пять человек перешли в клуб, а ещё на четырёх москвичи получили спортивные права — RT). Наверняка приятно такое внимание к себе?

— Да, конечно. Но изначально, когда шли переговоры, никто не разглашал деталей. Только потом прочитал об этом в прессе.

— Вы говорили, что от вас в данном случае ничего не зависело. Но наверняка тему перехода обсуждали с руководством красно-белых?

— Мы пообщались с тренерами. Они сказали: лучше всего поступить так. И всё.

— Лучше для вас?

— Для всех. Я понимал, что клубу выгодно обменять меня на такое количество хоккеистов. В «Спартаке» умеют работать с молодёжью. Достаточно взглянуть, сколько перспективных ребят сейчас в составе. Это была удачная сделка: все остались в плюсе.

— Ранее с главным тренером СКА Романом Ротенбергом общались в сборной или начали общение с нуля?

— Впервые нормально поговорили с ним в раздевалке, когда играли на турнирах 3х3 перед началом сезона. А до этого не пересекались как тренер и игрок. Были знакомы только заочно.

— Требования Ротенберга отличаются от тех, что были в «Спартаке»?

— Они везде примерно одинаковые: нужно стараться забивать и побеждать. Делать это через работу на льду. В принципе, все тренеры это требуют. Просто одни скромнее доносят мысль, а другие — пожёстче. У всех разных подход, а цель одна.

— В прошлом сезоне вы забросили восемь шайб, в этом — на вашем счету уже девять, хотя ещё не наступил Новый год. Есть цифра, которой хотели бы достигнуть?

— Нет, это неважно. Моя основная задача — получать удовольствие от хоккея, и команда очень помогает мне в этом. В том числе и подключаться к атакам. У нас все ребята техничные, и они создают моменты, которыми я пользуюсь. В свою очередь, я тоже пытаюсь ассистировать. Когда начнётся плей-офф, уже будет опасно подключаться в таком объёме, поскольку всё может решить одна ошибка.

— А на установках перед матчами тренеры просят вас не злоупотреблять атакой?

— Нет, конечно. Но я всегда так действовал до этого и просто ничего не менял. Если мне скажут меньше рисковать, обязательно послушаю наставников и буду оставаться на своей половине. А пока играю так, как у меня получается.

— На данный момент сыграно больше половины матчей регулярного чемпионата. Уже понятно, кто из команд составит конкуренцию СКА в борьбе за Кубок Гагарина?

— Пока сложно сказать. Все бьются. В зоне плей-офф разница в очках небольшая. И всё ещё может поменяться много раз.

Чемпионат становится сложнее из года в год. Даже я это замечаю, хотя провёл не так много сезонов. Думаю, будет очень трудно уже с первого раунда плей-офф: там напряжение и ответственность выше.

— Какие матчи из уже прошедших вам запомнились?

— Наверное, с «Локомотивом». Они не дают что-то создать в атаке и сами очень грамотно действуют у нас в зоне. Неприятно.

— То есть тяжело именно в защите?

— Да, они стараются оказывать на нас давление и этим запоминаются, отличаются от остальных команд.

— Болельщикам наверняка запомнился матч с «Куньлунем», в котором вы подрались с Девином Броссо. Ротенберг после встречи говорил, что вас постоянно провоцировали.

— Это нормально. Ничего необычного не произошло. Просто сначала один предложил подраться, потом второй. Я ответил: «Почему бы и нет». Было некрасиво и неудобно отказывать.

— Но вас же не мусор попросили выбросить, а подраться.

— Ну, может, они хотели взбодрить своих партнёров. Разные ситуации бывают.

— Только в итоге взбодрился и выиграл тот матч СКА.

— Такие моменты порой нужны. У нас дружный коллектив. Но после сложных игр бывает, что эмоций нет совсем. А потом кто-то подерётся или сделает силовой — и появляются силы. Мы как один кулак идём вперёд.

— Текущий регулярный чемпионат — самый продолжительный в истории КХЛ (68 матчей — RT). Уже успели ощутить это на себе?

— Ну мы же все матчи ещё не сыграли, осталось чуть больше трети. Предыдущие пролетели достаточно легко, но многое станет понятно по последним десяти. Там уже может появиться усталость. Кроме того, повысится накал борьбы. Ведь для кого-то эти встречи окажутся решающими.

— Вы прошли со СКА не всю предсезонную подготовку. Сил до конца «регулярки» хватит?

— У меня получилось, что первую половину провёл со «Спартаком», а вторую — со СКА. Но я и до сборов самостоятельно готовился, так что чувствую себя в физическом плане комфортно.

— Вы больше любите к сезону готовиться с командой или индивидуально?

—Думаю, все предпочитают работать самостоятельно. Потому что ты знаешь свои плюсы и минусы, где и что подтянуть. Или от чего из-за старых травм стоит отказаться. Много нюансов. Я люблю готовиться индивидуально, но без сборов никуда. И без тренировок во время отдыха тоже. Иначе приедешь с лишним весом и только усложнишь себе подготовку.

— В этом году болельщики выбрали вас для участия в Матче звёзд КХЛ. Как на это отреагировали?

— Это очень приятно. Хотя сначала почему-то думал, будет лучше, если попаду в Челябинск от лиги. Но потом переосмыслил ситуацию. Всё-таки тебя выбирают первым. И значит, тебя ценят и любят те, ради кого выходишь на лёд. Спасибо фанатам за это.

— Во время Матча звёзд КХЛ впервые был опробован формат 3х3. Насколько он сложнее для защитников?

— Пространства для атак, конечно, больше. Надо читать ситуацию, пытаться понять, что ты способен сделать. Но есть плюс: позади ещё вратарь, и ты можешь на него положиться (смеётся). На самом деле данный формат подразумевает, что каждый игрок должен успевать везде: форвард — помогать в обороне, а защитник — в атаке.

— Форварда оценивают по количеству голов, голкипера — по числу пропущенных шайб. А какой главный критерий для защитника, на ваш взгляд?

— Я бы всё-таки смотрел на действия на поле, потому что по статистике сложно судить. Он не должен позволять забивать. При этом не обязательно самому набирать очки.

— Наверняка общаетесь и с нашими специалистами, и с тренерами «Каролины». В чём вам нужно прибавлять, чтобы заиграть в НХЛ?

— Конечно, мне подсказывают, даже во время матчей. В каждой встрече я стараюсь чему-то научиться или от чего-то избавиться. Всё приходит с опытом. Если сравнивать с прошлым годом, многие вещи я уже не делаю.

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— Например?

— Бывает, подключаешься к атаке помочь нападающим. Стараешься до последнего бежать. А сейчас понимаешь: твоя задача — отвлечь соперника. И когда нет стопроцентной уверенности, что тебе отдадут шайбу, возможно, стоит поберечь силы.

— То есть стали лучше читать игру?

— Конечно, с каждым годом проще. Начинаешь видеть всё по-другому. Не так, как раньше. В первый год вообще всё в КХЛ казалось супербыстрым. Сейчас попроще. Причём дело не в физической готовности. Ты и в 18 лет можешь быть быстрее старших. Это зависит от опыта.

— Кого считаете эталоном по игре в обороне?

— Наверное, таких нет. Мне просто нравятся некоторые вещи, которые делают те или иные хоккеисты, и я пытаюсь их повторять. Сейчас смотрю за ребятами из нашей команды, раньше так было в «Спартаке». Беру чуть-чуть ото всех.

— Как прошёл ваш переезд в Санкт-Петербург?

— Когда сообщили про обмен, я практически сразу уехал на сборы. Вещи остались в Москве. Семья помогла их собрать, и потом уже всё перевезли. О квартире я договорился заранее, так что никаких проблем не возникло. Всё прошло постепенно, пошагово. Но я не представляю, как ещё раз переезжать. Если честно, больше не хочется (смеётся).

— Уже привыкли к городу?

— Он, конечно, сильно отличается от столицы: меньше, спокойнее. Улицы более узкие, нет такого количества больших трасс. Но я быстро адаптировался. Думаю, было бы сложнее переезжать из Питера в Москву.

— Вам ближе более спокойный ритм жизни?

— Не сказал бы. Я Москву очень сильно люблю. Привык к ней. Но время идёт, зоны комфорта меняются. И Питер мне тоже нравится. К счастью, в силу возраста у меня ещё небольшая семья и мне легко переезжать.

— Ваша девушка Варвара Субботина (четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию. — RT) тоже перебралась в Северную столицу?

— Да. Иногда её вызывают в Москву, и она периодически там бывает. Но большую часть времени проводит в Питере.