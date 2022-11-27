Взлёт «Локомотива», возрождение «Спартака» и слухи об отставке Знарка: главные события недели в КХЛ

СКА разгромил ЦСКА в армейском дерби, а Никита Гусев набрал четыре очка по системе «гол + пас» в матче с «Торпедо». «Локомотив» одержал три победы подряд и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице, а «Спартак» под руководством Игоря Гришина закрепился в зоне плей-офф. «Ак Барс» обыграл «Барыс» благодаря 34 сейвам Амира Мифтахова, а «Салават Юлаев» в 61-й день рождения клуба прервал серию из шести поражений.

Спасения Бочарова и дубли Шалунова и Полунина

С учётом напряжённого графика команды в текущем сезоне регулярного первенства КХЛ часто чередуют успешные отрезки с неудачными. Не стал исключением и «Локомотив», продуктивнее остальных проведший игровую неделю. Пятиматчевую серию из поражений он сменил на трёхматчевую победную. В том числе удалось на выезде дожать СКА — 2:1. Встреча получилась не самой результативной, и в основное время соперники отметились лишь двумя шайбами. На точный бросок Марата Хуснутдинова ответил Павел Красковский. В результате судьба противостояния решилась в овертайме, где грубейшую ошибку допустили петербуржцы. Рушан Рафиков сломал клюшку, и хозяева получили возможность убежать вдвоём против одного Максима Шалунова. Но Марат Хайруллин совершил потерю у борта, и Артур Каюмов реализовал выход один на один.

До того ярославцы не оставили шансов «Сочи» благодаря дублю всё того же Шалунова — 4:1. Оба раза нападающий отметился в большинстве. Причём для него данные голы стали 150-м и 151-м в КХЛ.

С разницей в три шайбы оказалась обыграна и одна из сильнейших команд Востока «Сибирь» — 3:0. Причём в этой встрече также не обошлось без дубля. В середине матча Александр Полунин дважды огорчил соперника с интервалом менее чем в две минуты и довёл количество голов в текущем сезоне до десяти. Великолепную игру выдал и Иван Бочаров, отразивший все 24 броска и проведший 23-й матч на ноль в КХЛ. Железнодорожники же благодаря последним успехам поднялись на третье место в Западной конференции.

Провал Рейдеборна и бенефис Гусева

Улучшил своё положение и СКА, который в ноябре в общей сложности потерпел шесть поражений. Однако на этой неделе осечка в противостоянии с «Локомотивом» оказалась единственной. Два других поединка петербуржцы выиграли с одинаковым счётом 6:2.

Разумеется, в центре внимания было Дерби двух столиц с ЦСКА. В последнем розыгрыше Кубка Гагарина оппоненты встретились в финале Западной конференции, и столичные армейцы оказались сильнее в семи матчах. В текущем сезоне подопечные Романа Ротенберга пока берут убедительный реванш. На выезде они оказались сильнее в овертайме, а дома вовсе разгромили принципиального соперника.

Уже к 14-й минуте хозяева забросили четыре безответные шайбы. Полностью провалил дебют Адам Рейдеборн, не сумевший спасти партнёров и позволивший Михаилу Воробьёву и Никите Гусеву сыграть на добивании в эпизодах с первыми двумя голами. После четвёртого шведа заменили на Александра Шарыченкова, но было уже поздно. При счёте 0:5 гостям удалось отличиться дважды, но точку поставил Дмитрий Яшкин. А наставник ЦСКА Сергей Фёдоров был так расстроен поражением, что отказался назвать игрой то, что демонстрировали его подопечные, особенно в стартовом периоде.

Не справилось со СКА и «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова. А главным героем встречи в очередной раз стал Гусев. Некоторые болельщики опасались, что возвращение нападающего не оправдает себя, поскольку ему будет сложно вписаться в силовой хоккей команды. Но пока Никита приносит пользу в каждой игре. В Нижнем Новгороде он вовсе набрал четыре балла по системе «гол + пас» (2 + 2). Всего в его активе значатся 16 (8 + 8) в 11 встречах.

Успех Гришина и хет-трик Принса

Радует болельщиков и «Спартак». Команда крайне неудачно начала сезон и в ноябре решилась на смену наставника. Пока этот шаг полностью себя оправдывает. Во главе с Игорем Гришиным москвичи одержали пять побед при одном поражении — в дерби от ЦСКА. Однако после него они прервали девятиматчевую удачную серию «Авангарда», причём оказались сильнее в Омске — 3:1. А спустя несколько дней красно-белые также на выезде не оставили шансов «Барысу» — 4:1, хотя игра стартовала для них с пропущенной уже на восьмой минуте шайбы.

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Но в составе гостей неудержим в этот вечер был Шейн Принс. Нападающий ещё до перерыва реализовал большинство, а сразу после поставил точку в красивой комбинации. Наконец, в концовке второго периода он оформил дебютный хет-трик в КХЛ. Результативную игру провёл и лидер команды Александр Хохлачёв, огорчивший оппонента и дважды ассистировавший партнёру.

«Спартак» не только всё выше поднимается в таблице, но и работает над усилением состава. В начале недели контракт с клубом до конца сезона заключил опытнейший защитник Максим Чудинов. В текущем розыгрыше КХЛ он принял участие лишь в семи встречах за «Ак Барс», а прошлый вовсе пропустил из-за травм. Но в важнейшем противостоянии с «Авангардом» Гришин не просто бросил чемпиона мира и трёхкратного обладателя Кубка Гагарина в бой, но и предоставил ему больше 20 минут времени. И тот не подвёл, забросив третью шайбу в ворота омичей.

«Что я изменил, возглавив «Спартак»? Думаю, пока это психологический момент. Тренировки мы поменяли, но их очень мало в сезоне. Когда будет перерыв в декабре, у нас появится возможность поработать побольше... Надеюсь, дальше будем продолжать в том же духе», — поделился секретами успеха специалист.

Сейвы Мифтахова и капитанство Сафонова

Всё ближе к рокировке на тренерском мостике становится и «Ак Барс». На прошлой неделе казанцы в важнейшем матче уступили «Сибири» и опустились на восьмое место Восточной конференции. После этого в СМИ появилась информация о возможном уходе Олега Знарка со своего поста по окончании выездной серии.

Но в следующем матче с прямым конкурентом в борьбе за путёвки в плей-офф «Барысом» коллективу удалось собраться и набрать важнейшие три очка — 2:1. Две результативные передачи отдал Вадим Шипачёв, а решающую шайбу забросил Вячеслав Войнов. Не менее значимый вклад в успех внёс Амир Мифтахов, отразивший 34 броска.

При этом болельщики остались немало удивлены и выбором капитана. В отсутствие Даниса Зарипова им стал не один из опытных хоккеистов, а Илья Сафонов. Таким образом он в возрасте 21 года 5 месяцев и 24 дней оказался самым молодым обладателем повязки в истории клуба. Знарок объяснил своё решение тем, что подопечный несмотря на возраст обладает лидерскими качествами.

Вероятно, важная победа способна отсрочить отставку тренера. По крайней мере, по информации СМИ, утреннюю тренировку в пятницу проводил именно он. А известный журналист Алексей Шевченко сообщил, что руководство пока не нашло «подходящую кандидатуру».

Драка Фисенко и Тимкина и похвала от Козлова

Не лучшим образом складывались дела и у «Салавата Юлаева», в ноябре потерпевшего шесть поражений подряд. Последнее из них пришлось на принципиальное противостояние с магнитогорским «Металлургом». «Магнитка» одержала непростую победу со счётом 2:1 благодаря 39 сейвам Эдди Паскуале. Противостояние также запомнилось дракой Михаила Фисенко и Евгения Тимкина. Первому удалось сбить оппонента с ног, и в итоге оба получили по пять минут штрафа.

Проигрывать следующую встречу команда просто не имела права, поскольку она пришлась на 25-е ноября, 61-й День рождения клуба. Причём подопечные Виктора Козлова принимали «Автомобилист», который, напротив, одержал семь побед подряд.

Однако в Уфе успешная серия екатеринбуржцев оборвалась. Хозяева дважды выходили вперёд о основное время. Чужие ворота удалось поразить Данилу Аймурзину и Шакиру Мухамадуллину, но гости находили в себе силы отыгрываться. Однако в овертайме юлаевцы всё же дожали соперника. Сергей Шмелёв подкараулил момент на дальней штанге и отправил шайбу в ближний угол. Радости команды не было предела, и после финальной сирены хоккеисты в раздевалке даже позволили себе отведать праздничный торт с цифрами «6» и «1». А Виктор Козлов впервые за долгое время похвалил подопечных.

«Сегодня была запредельная мотивация, все понимали, какой день в городе, как важно выиграть для клуба. Все жертвовали собой, ложились под шайбу, не боялись принять на себя удар соперника», — подчеркнул тренер.