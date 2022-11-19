«Нефтехимик» одержал победу над СКА в матче КХЛ
- РИА Новости
Встреча на «Нефтехим-Арене» завершилась со счётом 2:1.
В составе нижнекамской команды шайбы забросили Евгений Митякин (35-я минута), Вячеслав Лещенко (56-я).
У петербургского клуба отличился Дмитрий Яшкин (15-я).
Таким образом, «Нефтехимик» набрал 29 очков и занимает девятую строчку в Восточной конференции. СКА (54) расположился на первом месте в таблице Западной конференции.
Ранее «Автомобилист» возглавил таблицу Восточной конференции, разгромив «Сочи».