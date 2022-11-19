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«Нефтехимик» одержал победу над СКА в матче КХЛ

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Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Нефтехимик» одержал победу над СКА в матче КХЛ
  • РИА Новости

Встреча на «Нефтехим-Арене» завершилась со счётом 2:1.

В составе нижнекамской команды шайбы забросили Евгений Митякин (35-я минута), Вячеслав Лещенко (56-я).

У петербургского клуба отличился Дмитрий Яшкин (15-я).

Таким образом, «Нефтехимик» набрал 29 очков и занимает девятую строчку в Восточной конференции. СКА (54) расположился на первом месте в таблице Западной конференции.

Ранее «Автомобилист» возглавил таблицу Восточной конференции, разгромив «Сочи».

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