«Автомобилист» возглавил таблицу Восточной конференции, разгромив «Сочи»
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Встреча в ледовом дворце «Уралец» завершилась со счётом 8:2.
В составе екатеринбургской команды шайбы забросили Георгий Белоусов, Ник Эберт, Данил Романцев, Анатолий Голышев, Сергей Зборовский, Стефан Да Коста, также дубль оформил Брукс Мэйсек.
У сочинцев отличились Донато Стальнов и Никита Точинский.
Таким образом, команда из Екатеринбурга возглавила таблицу Восточной конференции, набрав 44 очка. «Сочи» расположился на 11-м месте в таблице Западной конференции.
Ранее московское «Динамо» потерпело поражение от владивостокского «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ.