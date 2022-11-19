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«Автомобилист» возглавил таблицу Восточной конференции, разгромив «Сочи»

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Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Автомобилист» возглавил таблицу Восточной конференции, разгромив «Сочи»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Встреча в ледовом дворце «Уралец» завершилась со счётом 8:2.

В составе екатеринбургской команды шайбы забросили Георгий Белоусов, Ник Эберт, Данил Романцев, Анатолий Голышев, Сергей Зборовский, Стефан Да Коста, также дубль оформил Брукс Мэйсек.

У сочинцев отличились Донато Стальнов и Никита Точинский.

Таким образом, команда из Екатеринбурга возглавила таблицу Восточной конференции, набрав 44 очка. «Сочи» расположился на 11-м месте в таблице Западной конференции.

Ранее московское «Динамо» потерпело поражение от владивостокского «Адмирала» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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