Матыцин поддержал идею ФХР снизить количество легионеров в КХЛ

Министр спорта России Олег Матыцин поддержал идею Федерации хоккея России (ФХР) снизить количество легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Позиция министерства спорта всегда должна быть взвешенной. Решение сформулировано, оно будет принято в следующем году. Есть определённые процедуры. Понимание о совместных действиях уже имеется», — цитирует Матыцина РИА Новости.

В настоящее время российские клубы, выступающие в КХЛ, могут вносить в заявку на матч не более пяти легионеров. С сезона-2023/24 в заявку можно будет включить до трёх иностранных игроков.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что выступает за идею с лимитом в три легионера на клуб в КХЛ.