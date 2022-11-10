Третьяк: ФХР — за трёх легионеров, и Минспорта нас поддерживает

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что выступает за идею с лимитом в три легионера на клуб в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Да, мы отдали письмо в Министерство спорта. Там нас поддерживают, чтобы были три легионера. Подчеркну: мы не против легионеров. Сегодня такая ситуация, что иностранные игроки сами отпали», — цитирует Третьяка «Матч ТВ».

Он добавил, что в такой момент лучше вызывать трёх качественных легионеров, на которых будут равняться, и давать шанс российской молодёжи.

В настоящее время российские клубы, выступающие в КХЛ, могут вносить в заявку на матч не более пяти легионеров.

Ранее Роман Ротенберг рассказал, что СКА устраивает возможное сокращение количества легионеров в заявке команд на матч КХЛ с пяти до трёх.