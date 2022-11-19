Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь» и прервало серию из пяти поражений подряд
- РИА Новости
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Встреча в Москве на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 5:3.
В составе бело-голубых дубли оформили Джордан Уил и Владислав Кодола, также шайбу забросил Якоб Лилья.
У пекинской команды отличились Алекс Рич, Тайлер Вон и Дойл Сомерби.
«Динамо» с 39 очками расположилось на пятом месте в таблице Западной конференции. «Куньлунь» (27) занимает десятое место.
Ранее нижнекамский «Нефтехимик» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.