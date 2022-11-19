Узнать больше

Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь» и прервало серию из пяти поражений подряд

Короткая ссылка
Столичное «Динамо» одержало победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь» и прервало серию из пяти поражений подряд
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Встреча в Москве на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 5:3.

В составе бело-голубых дубли оформили Джордан Уил и Владислав Кодола, также шайбу забросил Якоб Лилья.

У пекинской команды отличились Алекс Рич, Тайлер Вон и Дойл Сомерби.

«Динамо» с 39 очками расположилось на пятом месте в таблице Западной конференции. «Куньлунь» (27) занимает десятое место.

Ранее нижнекамский «Нефтехимик» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить