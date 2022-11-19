Московское «Динамо» обыграло «Куньлунь» и прервало серию из пяти поражений подряд

Столичное «Динамо» одержало победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 5:3.

В составе бело-голубых дубли оформили Джордан Уил и Владислав Кодола, также шайбу забросил Якоб Лилья.

У пекинской команды отличились Алекс Рич, Тайлер Вон и Дойл Сомерби.

«Динамо» с 39 очками расположилось на пятом месте в таблице Западной конференции. «Куньлунь» (27) занимает десятое место.

Ранее нижнекамский «Нефтехимик» обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.