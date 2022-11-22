СКА прервал четырёхматчевую победную серию ЦСКА в КХЛ

Петербургский СКА на своём льду нанёс поражение московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в Ледовом дворце завершилась со счётом 6:2 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

В составе СКА шайбы забросили Михаил Воробьев (1-я минута), Никита Гусев (3-я), Захар Бардаков (8-я), Дамир Жафяров (14-я, 24-я) и Дмитрий Яшкин (49-я). У ЦСКА отличились Павел Карнаухов (27-я) и Владислав Каменев (29-я).

СКА с 56 очками лидирует в Западной конференции. ЦСКА занимает второе место с 47 очками.

Ранее «Нефтехимик» одержал победу над СКА в матче КХЛ.