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СКА прервал четырёхматчевую победную серию ЦСКА в КХЛ

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Петербургский СКА на своём льду нанёс поражение московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА прервал четырёхматчевую победную серию ЦСКА в КХЛ
  • РИА Новости

Игра в Ледовом дворце завершилась со счётом 6:2 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

В составе СКА шайбы забросили Михаил Воробьев (1-я минута), Никита Гусев (3-я), Захар Бардаков (8-я), Дамир Жафяров (14-я, 24-я) и Дмитрий Яшкин (49-я). У ЦСКА отличились Павел Карнаухов (27-я) и Владислав Каменев (29-я).

СКА с 56 очками лидирует в Западной конференции. ЦСКА занимает второе место с 47 очками.

Ранее «Нефтехимик» одержал победу над СКА в матче КХЛ.

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