Узнать больше

Ротенберг — о поражении от «Локомотива»: сделаем шаг вперёд и не допустим ошибок в будущем

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о поражении команды от ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Многие ребята в команде серьёзно болели, многие играют на антибиотиках, не все готовы на 100%. Не будем искать виноватых, сделаем шаг вперёд и не допустим таких ошибок в будущем», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Встреча проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились нападающие Павел Красковский и Артур Каюмов. У хозяев единственный гол на счету форварда Марата Хуснутдинова.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок продолжит работу в хоккейном клубе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить