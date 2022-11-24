Ротенберг — о поражении от «Локомотива»: сделаем шаг вперёд и не допустим ошибок в будущем
«Многие ребята в команде серьёзно болели, многие играют на антибиотиках, не все готовы на 100%. Не будем искать виноватых, сделаем шаг вперёд и не допустим таких ошибок в будущем», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».
Встреча проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась в овертайме со счётом 2:1.
В составе гостей заброшенными шайбами отметились нападающие Павел Красковский и Артур Каюмов. У хозяев единственный гол на счету форварда Марата Хуснутдинова.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок продолжит работу в хоккейном клубе.