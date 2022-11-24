Ротенберг — о поражении от «Локомотива»: сделаем шаг вперёд и не допустим ошибок в будущем

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг высказался о поражении команды от ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Многие ребята в команде серьёзно болели, многие играют на антибиотиках, не все готовы на 100%. Не будем искать виноватых, сделаем шаг вперёд и не допустим таких ошибок в будущем», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

Встреча проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась в овертайме со счётом 2:1.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились нападающие Павел Красковский и Артур Каюмов. У хозяев единственный гол на счету форварда Марата Хуснутдинова.

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