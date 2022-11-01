Знарок не был уволен из «Ак Барса»
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок продолжит работу в хоккейном клубе.
«У нас всё спокойно. Никто не говорит об отставке Знарка. Если только сам Валерьич психанёт и напишет заявление», — передаёт слова представителя клуба «Матч ТВ».
Напомним, что «Ак Барс» с 32 очками располагается на восьмой строчке в Восточной конференции. В последних шести матчах клуб потерпел пять поражений.
Ранее сообщалось, что Олег Знарок покинет «Ак Барс» после возвращения команды с выезда.