Знарок не был уволен из «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок продолжит работу в хоккейном клубе.

«У нас всё спокойно. Никто не говорит об отставке Знарка. Если только сам Валерьич психанёт и напишет заявление», — передаёт слова представителя клуба «Матч ТВ».

Напомним, что «Ак Барс» с 32 очками располагается на восьмой строчке в Восточной конференции. В последних шести матчах клуб потерпел пять поражений.

Ранее сообщалось, что Олег Знарок покинет «Ак Барс» после возвращения команды с выезда.