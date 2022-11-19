Хет-трик Радулова, четыре очка Гусева и уход Волкова из «Авангарда»: главные события недели в КХЛ

Никита Гусев отметился голом и тремя передачами в матче с минским «Динамо», а Брэндон Ип стал одним из самых возрастных авторов хет-трика в истории КХЛ. Александр Радулов впервые с 2015 года забросил три шайбы за матч в лиге, а Никита Комаров был дисквалифицирован на три встречи за грубый фол на Никите Евсееве. В свою очередь, генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков объявил об уходе со своего поста, а СКА обменял Александра Самонова и Даниила Пыленкова в «Северсталь».

Бенефис Гусева и рекорды Хохлачёва и Ипа

Прошедшая неделя в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги запомнилась целым рядом красочных индивидуальных выступлений. В очередной раз в центре внимания оказался Никита Гусев. Звёздный нападающий вернулся в СКА лишь в начале ноября, но уже успел набрать десять (5 + 5) очков и подняться на 12-е место в списке лучших бомбардиров команды в сезоне. И это при том, что его конкуренты провели более чем на 20 встреч больше.

Примечательно, что почти половину очков он настрелял в противостоянии с минским «Динамо». СКА выиграл со счётом 7:2, а Гусев один раз отличился сам, а трижды помог это сделать партнёрам. Причём дважды он ассистировал чешскому форварду Дмитрию Яшкину, занимающему третью строчку в гонке снайперов КХЛ (16). По этому показателю он уступает лишь Риду Буше из «Авангарда» (19) и Брэндону Мэйсеку из «Автомобилиста» (22). Что касается Никиты, то в последний раз он отмечался более чем тремя результативными действиями за игру в марте — и также в матче с белорусским коллективом. Петербуржцы на своём льду разгромили оппонентов 8:3, а россиянин разразился голом и пятью передачами.

Помимо прочего, матч СКА и «Динамо» получился историческим и по другой причине. В третьем периоде соперники забросили семь шайб за 9 минут 44 секунды, чего ранее не случалось в КХЛ. До настоящего момента рекорд скорострельности составлял 10 минут 19 секунд — столько понадобилось «Сибири» и «Ак Барсу» в 2009 году, чтобы семь раз поразить ворота друг друга.

В свою очередь, среди легенд «Спартака» продолжает укрепляться Александр Хохлачёв. Во встрече с «Северсталью» он помог организовать четвёртый гол (4:2) и вышел на первое место в списке лучших ассистентов красно-белых. В его активе стало 113 голевых передач, что помогло ему обойти Бранко Радивоевича. И если нападающий будет ещё и исправно забивать, то до конца нынешнего первенства может выйти на первую строчку по всем ключевым показателям. Сейчас он уже лидирует по передачам и очкам (193), а по точным броскам (80) отстаёт лишь от Штефана Ружички (90).

Продолжает поражать своей продуктивностью Брэндон Ип. За один вечер канадец не только установил рекорд «Куньлуня» по продолжительности результативной серии (девять встреч), но и стал шестым самым возрастным автором хет-трика в КХЛ (37 лет 6 месяцев 18 дней). В более позднем возрасте это удавалось лишь Яромиру Ягру, Сергею Мозякину, Андрею Субботину, Максиму Афиногенову и Олегу Петрову. Но до достижения нападающего «Атланта» форварду «Ред Стар» ещё далеко. На тот момент ему исполнилось без малого 40 лет.

Крайне редкое событие произошло и в матче «Витязя» с «Нефтехимиком». Соперники забросили девять шайб на двоих, а нижнекамцы взяли верх с минимальной разницей в счёте. Но любопытным стало то, что сразу два хоккеиста умудрились оформить по три гола. В составе балашихинской команды это сделал Кирилл Рассказов, а у нижнекамской — Павел Порядин. Причём форвард «волков» отличился за 13 секунд до сирены.

Феерия Радулова и выбежавший на лёд болельщик

Несколько дней спустя примеру коллег последовал и лидер «Ак Барса». В принципиальном противостоянии со СКА он забросил трижды и помог казанцам прервать серию из трёх поражений (5:2). Причём для самого нападающего этот хет-трик стал четвёртым за время выступлений КХЛ. В последний раз он сотворил подобное аж 7 лет 279 дней назад. В феврале 2015 года он поучаствовал в избиении «Слована», завершившегося со счётом 12:0. До настоящего момента эта победа остаётся самой крупной в истории первенства.

Однако встреча запомнилась и рядом других событий. Так, Гусев вновь порадовал персональных поклонников и набрал два (1 + 1) очка, а Никита Комаров, наоборот, отличился со знаком «минус». Во втором периоде он сначала неудачно подрался с Дмитрием Воронковым, а после ударил коленом защитника казанцев Никиту Евсеева. Тот лишь при помощи партнёров смог покинуть лёд, а хоккеист петербуржцев был удалён до конца матча. Однако руководство лиги посчитало это наказание недостаточным и дисквалифицировало его на три игры, присовокупив к этому денежный штраф.

Гораздо более серьёзные последствия ждут болельщика, выбежавшего на лёд «Татнефть Арены» в концовке третьего периода. Притом что он не причинил вреда никому из спортсменов и довольно быстро был выведен в подтрибунное помещение. По информации «Спорт БИЗНЕС Online», Ново-Савиновский районный суд Казани постановил арестовать фаната на десять суток, а также запретил ему посещать спортивные мероприятия в течение ближайшего года. Примечательно, что пострадать от его действий рискует и «Ак Барс». Клубу грозит штраф в размере 500 тыс. рублей.

Уход Волкова

При этом одним из главных ньюсмейкеров недели стал «Авангард». В апреле 2020 года Алексей Волков пришёл в клуб на должность генерального менеджера, но спустя менее двух лет покинул её. Причём объявил он об этом не через официальные источники, а в разговоре со «Спорт-Экспрессом». И хотя функционер тепло отозвался о «ястребах», разногласия с руководством он назвал основной причиной отставки.

«Я принял для себя очень непростое решение — покинуть пост генерального менеджера хоккейного клуба «Авангард». Оно созрело не спонтанно, имеет предысторию и накопительный эффект. К сожалению, нам с руководством клуба стало всё труднее находить взаимопонимание по ключевым и принципиальным вопросам в селекции «Авангарда». Поэтому сегодня я покидаю клуб, но осознанно делаю такой шаг в момент, когда «Авангард» вышел из кризиса после смены главного тренера. Сегодня это стабильная, играющая команда, которая с Михаилом Григорьевичем Кравецом сможет бороться за самые высокие места», — сказал Волков.

Однако спокойным это расставание не получилось. Уже спустя двое суток «Авангард» объявил о назначении Рашида Хабибулина на должность исполняющего обязанности генерального менеджера, а затем с громкими заявления выступил председатель совета директоров омичей Александр Крылов. Он назвал эмоциональным поступок Волкова и возмутился тем, что тот рассказал о своей отставке до официального объявления, а затем и перешёл к упрёкам. По словам руководителя, его не устраивали капитальные кадровые перестановки перед каждым сезоном, а под конец работы в коллективе бывший генменеджер потерял хватку.

«Откровенно вам говорю, я вообще никогда не вмешивался в деятельность по формированию состава при работе Волкова. Только помогал по некоторым фамилиям, когда, очевидно, сам Волков не мог решить вопрос — в том числе, например, по (Владимиру. — RT) Ткачёву. То, что творились в последние несколько месяцев, в том числе предложения по тем вратарям… В моём понимании, это уже полный неконтроль и нерешение вопроса. Тогда я по большому счёту в первый раз вмешался и наложил вето на такое решение. Скажу больше, там было ещё несколько моментов, которые нам предлагались. Было, ещё раз говорю, полное впечатление, что человек заблудился и полностью потерял контроль над процессом», — цитирует Крылова «Чемпионат».

Обмен между СКА и «Северсталью»

Пока «Авангард» занимался кадровыми вопросами в руководстве, СКА провернул один из самых обсуждаемых обменов сезона. Петербуржцы взяли голкипера «Северстали» Владислава Подъяпольского, а взамен отдали сразу двух хоккеистов. В Череповец отправились вратарь сборной России и серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александр Самонов, а также молодой защитник Даниил Пыленков, в 2020 году принимавший участие в молодёжном чемпионате мира. В турнире отечественная команда стала второй, уступив в финале Канаде.

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И этот шаг руководства СКА вызывает серьёзные вопросы. Во-первых, петербуржцы расстались сразу с двумя спортсменами, каждый из которых имеет более богатый послужной список. Во-вторых, получили менее качественного голкипера, если верить статистике. В нынешней регулярке Подъяпольский занимает 40-е место по проценту отражённых бросков (89,5%) среди вратарей, отыгравших хотя бы пять встреч, в то время как Самонов располагается на 15-й строчке (93%). Уступает он коллеге и по коэффициенту надёжности (2,78 — 1,89). Поэтому комментарии главного тренера армейцев Романа Ротенберга относительно обмена и могут показаться немного неоднозначными.

«У меня была возможность увидеть лично Влада, мы с ним провели много очных игр, где Влад показывал стабильную игру против нас. У нас были большие сложности против него, и в плей-офф, в серии «Северстали» с «Динамо», ему было очень сложно забить. А в «Динамо» очень серьёзные ребята — Шипачёв, Яшкин. Это серьёзное и не спонтанное решение… Влад всегда бьётся до конца, всегда играл агрессивно, у него серьёзный опыт. В нашем понимании это было лучшее, что мы могли сделать на сегодня. Благодарны Самонову и Пыленкову, у нас к ним нет никаких претензий. Я их поблагодарил, но мы идём вперёд», — заявил Ротенберг.

Сам Самонов признался, что узнал о переходе в «Северсталь» по телефону. По его словам, руководство поблагодарило его за проделанную работу и сказало, что «дальше им не по пути».

«Так и состоялся обмен. Всё было в рамках приличий, хоккей — это бизнес. Поэтому с надеждой смотрю в будущее. Было немного неожиданно, но это моя работа. Не вижу в этом ничего критичного, от слова «совсем», — заверил Самонов.