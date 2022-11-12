Два поражения СКА, прогресс «Авангарда» и увольнение Миронова: что происходит в регулярном чемпионате КХЛ

СКА сенсационно уступил «Адмиралу» и «Амуру» и впервые в сезоне проиграл два матча подряд, а «Металлург» потерпел четыре поражения от прямых конкурентов и позволил «Салавату Юлаеву» выйти на первое место в таблице Восточной конференции. В свою очередь, «Авангард» оправился от неудачного старта регулярного чемпионата и взял верх в шести встречах кряду благодаря ярком выступлению звена Корбана Найта, а «Спартак» отправил в отставку Бориса Миронова после шести неудач.

Спад СКА

Ещё менее недели назад подопечные Романа Ротенберга казались неуязвимыми. Они шли на серии из девяти побед подряд и не проигрывали с середины октября, демонстрируя фантастический запас прочности. За этот отрезок лишь московскому «Динамо» удалось создать им какие-никакие проблемы и даже затащить в серию буллитов, все остальные же были биты в основное время. Но на прошедшей неделе СКА неожиданно настиг кризис, а команда потерпела столько же поражений, сколько за первые два месяца турнира вместе взятых. Причём не от прямых конкурентов, а гораздо менее мастеровитых соперников. С разницей в сутки петербуржцы сначала сенсационно уступили «Адмиралу», а затем и одному из главных аутсайдеров первенства — «Амуру».

Безусловно, результат противостоянии с владивостокской командой можно объяснить рядом факторов, среди которых патологическое невезение нападающих СКА и фантастическая игра голкипера «Адмирала». Никита Серебряков выдал матч жизни и отразил 46 бросков, позволив отличиться лишь Никите Гусеву. Александр Самонов такими подвигами отметиться не сумел и пропустил дважды уже к концу второго периода. Правда, винить его в этом вряд ли стоит. В первом случае Артём Гареев и Дмитрий Саюстов оставили не у дел всю защиту противника и заставили вратаря армейцев метаться из одного угла в другой, а во втором Иван Емец с пятака добил шайбу в сетку. Точку же поставил поразивший пустые ворота Рудольф Червены.

Что касается неудачи во встрече с «Амуром», то здесь о тотальном доминировании СКА речи уже не шло. Возможно, сказались длительные перелёты, о чём на пресс-конференции сказал Ротенберг. Но даже в этом состоянии гости создали больше опасных моментов и даже имели шанс взять верх в основное время, но Степан Фальковский угодил в каркас. На овертайм сил у петербуржцев не хватило. Михалу Йордану никто не помешал зайти в чужую зону и «расстрелять» Самонова.

«Не ищем оправданий. Даже на фоне усталости, в любом состоянии мы должны быть лучшими всегда. Не имеет значения, выспались мы, поели, летели… Уже 20 часов летаем после игры с «Металлургом». Это жизнь, и это делает нас сильнее. Нам чем хуже, тем лучше», — сказал наставник армейцев.

Кризис «Металлурга»

Тяжёлый период переживают и магнитогорцы. Ещё недавно они лидировали в Восточной конференции и являлись главными преследователями петербуржцев в гонке за Кубок континента, а сейчас занимают лишь пятое место в сводной таблице КХЛ. Виной тому четыре подряд неудачи в противостояниях с принципиальными соперниками. За восемь дней «Металлург» поочерёдно уступил московскому «Динамо», «Локомотиву», СКА и «Авангарду» с общим счётом 8:14. В последний раз коллектив выдавал такую серию аж два года назад. Тогда в ноябре он проиграл пять раз кряду.

На этом отрезке крайне невыразительно себя проявили звёзды «лисов». Николай Голдобин и Денис Зернов не набрали ни одного очка и завершили неделю с отрицательными показателями полезности. Слабо выглядели и Филипп Майе с Бренданом Лайпсиком, ограничившиеся одной результативной передачей. Правда, первый лишь недавно восстановился после травмы, поэтому ждать от него большего было опрометчиво. Вести партнёров за собой пытались Максим Карпов и Никита Коростелёв, но их сил явно не хватило. По словам главного тренера Ильи Воробьёва, «Металлург» попал в яму, выбираться из которой нужно за счёт характера и сплочённости.

Правда, прервать неудачную серию удалось скорее благодаря удачному календарю. В оппоненты «Металлургу» достался выигравший лишь одну из последних восьми встреч «Барыс». Но даже испытывающие огромные проблемы казахстанцы не только навязали борьбу, но и вели вплоть до 56-й минуты. Однако класс магнитогорцев в итоге сказался. Сначала они восстановили паритет, а в серии буллитов дожали соперника.

Удачная серия «Авангарда»

В свою очередь, омичам успех в принципиальной встрече с магнитогорцами помог достичь отметки в пять побед подряд. Под руководством Михаила Кравеца их дела быстро пошли в гору, следствием чего стало возвращение в зону плей-офф Востока. При этом во многом за это ответственна тройка Корбана Найта, продолжающая наводить ужас на защитников противника. Особенно выделяются Рид Буше и Владимир Ткачёв, которые в настоящее время делят между собой вторую строчку в гонке бомбардиров (оба — по 29 очков). При этом шесть (1 + 5) из них россиянин набрал на прошлой неделе, за что и был признан лучшим нападающим.

«Химия» первого звена? Считаю, что с первых тренировок это всё сложилось, а сейчас укрепляется. Три отличных мастера, которые играют в хороший хоккей. Но у нас есть и другие звенья, которые на 200% выполняют свою работу», — заметил Кравец после победы над «Металлургом».

Подтверждение словам тренера нашлось уже в противостоянии с «Салаватом Юлаевым». Автором первого из трёх голов стал нападающий второй тройки Владимир Брюквин, а второго — защитник Зият Пайгин. Но без вмешательства лидеров «Авангарда» также не обошлось. Сначала Найт при помощи своих партнёров по звену сравнял счёт за 101 секунду до сирены и спас омичей от поражения. А победный буллит реализовал Буше.

Увольнение Миронова

Но если Кравец пока всецело оправдывает надежды руководства «Авангарда» и уже в ближайшее время может избавиться от приставки «и.о.», то у Бориса Миронова кредит доверия закончился. Двукратный призёр Олимпиады возглавил «Спартак» 30 апреля 2022 года, но продержался на своём посту менее семи месяцев. Последней каплей стало поражение от минского «Динамо», продлившее безвыигрышную серию красно-белых до шести матчей. Тренер был отправлен в отставку, а коллектив уже в его отсутствие сенсационно вырвал два очка у ЦСКА.

При этом не все сочли увольнение специалиста оправданным. Например, экс-нападающий «Эдмонтона» Андрей Коваленко не считает правильным винить во всех бедах столичных хоккеистов наставника, а видит причины провала в сомнительных решениях менеджмента и ошибках при комплектовании состава. По его словам, летом «Спартак» не только не усилился, а, наоборот, стал слабее.

Всё сильнее раскачивается кресло и под Олегом Знарком. Накануне «Ак Барс» проводил 1000-й матч в Континентальной хоккейной лиге и имел отличный повод порадовать болельщиков, но вместо этого был бит «Торпедо». Перед третьим периодом казанцы уступали со счётом 3:6 и впоследствии сумели лишь немного сократить отставание. Не помогла даже яркая игра лидеров. Станислав Галиев оформил дубль, по два очка набрали Вячеслав Войнов, Вадим Шипачёв и Александр Радулов. При этом последний преодолел отметку в 600 результативных баллов в КХЛ.