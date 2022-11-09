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Тренер «Северстали» Разин анонсировал радиоэфир со своим участием

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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин анонсировал радиоэфир, в котором специалист будет отвечать на различные вопросы.
Тренер «Северстали» Разин анонсировал радиоэфир со своим участием
  • РИА Новости

«Ну что, обиженные корреспонденты, еду на радио. Кому вчера не ответил, сегодня задавайте вопросы, всем отвечу. Обиженки, блин», — сказал Разин в своём Telegram-канале.

Встреча в Череповце завершилась со счётом 3:2 в пользу «Автомобилиста».

«Северсталь» с 27 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 36 очками располагается на третьей строчке в Восточном дивизионе.

После матча Разин отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил работу главного тренера СКА Романа Ротенберга в петербургском клубе.

 

 

 

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