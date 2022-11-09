Тренер «Северстали» Разин анонсировал радиоэфир со своим участием
- РИА Новости
«Ну что, обиженные корреспонденты, еду на радио. Кому вчера не ответил, сегодня задавайте вопросы, всем отвечу. Обиженки, блин», — сказал Разин в своём Telegram-канале.
Встреча в Череповце завершилась со счётом 3:2 в пользу «Автомобилиста».
«Северсталь» с 27 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» с 36 очками располагается на третьей строчке в Восточном дивизионе.
После матча Разин отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции.
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