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Третьяк сравнил Романа Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым

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Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил работу главного тренера СКА Романа Ротенберга в петербургском клубе.
Третьяк сравнил Романа Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«У Романа очень большой опыт как генменеджера, но сейчас у него испытательный срок его тренерской работы. Да, Ротерберг общался со многими лучшими российскими тренерами, которые были в национальной команде, видел, как они работают. Думаю, он у них набрался какого-то опыта, окончил институт, получил диплом тренера. У него есть желание, он принял такое решение, он горит каждый раз на игре», — приводит слова Третьяка РБК.

Глава ФХР сравнил Ротенберга с легендарными советскими тренерами Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым.

«В НХЛ команду и тренера набирает генменеджер, а у нас в СССР было всё совершенно иначе. Приходил, скажем, Тарасов на исполком, показывал состав, говорил, что с ним он победит, выяснял, есть ли вопросы. Тренеру никто по составу ничего не мог сказать: он ехал и побеждал. Получается, что Роман пошёл по советскому пути», — сказал он.

41-летний россиянин является главным тренером СКА с января 2022 года. В петербургском клубе он также занимает пост генерального директора.

В нынешнем сезоне СКА набрал 51 очко в 27 матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и занимает первое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что СКА победил «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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