СКА отыгрался со счёта 0:2 и победил «Металлург» в матче КХЛ
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Игра в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Романа Ротенберга.
В составе СКА шайбы забросили Александр Никишин (13-я, 18-я минуты), Дмитрий Яшкин (20-я) и Валентин Зыков (53-я). У «Магнитки» отличились Никита Коростелёв (2-я), Максим Карпов (4-я) и Данила Юров (20-я).
СКА продлил победную серию до девяти матчей. Команда из Петербурга с 51 очком лидирует в Западной конференции. «Металлург» с 37 очками располагается на первой строчке на Востоке.
Ранее «Локомотив» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ и одержал четвёртую победу подряд.