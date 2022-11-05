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СКА отыгрался со счёта 0:2 и победил «Металлург» в матче КХЛ

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Петербургский СКА нанёс поражение «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА отыгрался со счёта 0:2 и победил «Металлург» в матче КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 4:3 в пользу команды Романа Ротенберга.

В составе СКА шайбы забросили Александр Никишин (13-я, 18-я минуты), Дмитрий Яшкин (20-я) и Валентин Зыков (53-я). У «Магнитки» отличились Никита Коростелёв (2-я), Максим Карпов (4-я) и Данила Юров (20-я).

СКА продлил победную серию до девяти матчей. Команда из Петербурга с 51 очком лидирует в Западной конференции. «Металлург» с 37 очками располагается на первой строчке на Востоке.

Ранее «Локомотив» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ и одержал четвёртую победу подряд.

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