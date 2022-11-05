«Локомотив» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ и одержал четвёртую победу подряд

Ярославский «Локомотив» победил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе «Локомотива» шайбы забросили Артур Каюмов (7-я минута), Андрей Сергеев (23-я), Егор Коршков (36-я), Артём Ильенко (46-я).

«Локомотив» с 37 очками занимает третье место в Западной конференции. «Торпедо» (31) располагается на пятой строчке.

Ранее СКА разгромил «Сочи» и одержал восьмую победу подряд в КХЛ.