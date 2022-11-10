Жамнов назвал причины увольнения Миронова из «Спартака»
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«Последние результаты повлияли на это. Для руководителя любого клуба самое главное — это результат. Нет результата — спрашивают с тренера», — цитирует Жамнова РИА Новости.
10 ноября ХК «Спартак» сообщил, что клуб расторг контракт с Мироновым.
Напомним, что тренер возглавил команду в апреле 2021 года. Его соглашение с клубом было рассчитано до 2023 года.
«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 27 очков.
Ранее СКА потерпел поражение от «Амура» в овертайме матча КХЛ.