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Жамнов назвал причины увольнения Миронова из «Спартака»

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Главный тренер сборной России и советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Алексей Жамнов объяснил причины увольнения Бориса Миронова с поста главного тренера московского клуба.
Жамнов назвал причины увольнения Миронова из «Спартака»
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«Последние результаты повлияли на это. Для руководителя любого клуба самое главное — это результат. Нет результата — спрашивают с тренера», — цитирует Жамнова РИА Новости.

10 ноября ХК «Спартак» сообщил, что клуб расторг контракт с Мироновым.

Напомним, что тренер возглавил команду в апреле 2021 года. Его соглашение с клубом было рассчитано до 2023 года.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 27 очков.

Ранее СКА потерпел поражение от «Амура» в овертайме матча КХЛ.

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