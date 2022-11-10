Третьяк: любому нормальному человеку в голову не придёт сравнивать Ротенберга и Тарасова

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал свои слова о сравнении главного тренера СКА Романа Ротенберга с советскими тренерами Анатолием Тарасовым и Виктором Тихоновым.

«Мне задали вопрос о системе подготовки игроков и формировании команды. В советское время у нас не было генменеджера. Главный тренер совмещал эти функции, он был как царь и бог. Тот же Тарасов приходил с готовым составом на тренерский совет и заявлял: «Эти игроки выиграют чемпионат мира, я еду с ними», — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

По словам главы ФХР, в настоящее время генменеджер набирает и тренера, и игроков.

«Тренер — просто наёмный работник. Это система НХЛ. У меня спросили, как Ротенберг совмещает оба поста. Я ответил: это как в СССР. Любому нормальному человеку в голову не придёт сравнивать Ротенберга и Тарасова. Тарасова вообще ни с кем нельзя сравнивать, так же как Чернышёва или Тихонова. Это наши звёзды, патриархи советского хоккея. Очень сложно достичь таких же успехов, как они», — сказал он.

Также Третьяк ответил на слова обладателя Кубка Стэнли и депутата Госдумы РФ Вячеслава Фетисова, назвавшего его сумасшедшим за сравнение Ротенберга с Тарасовым.

«Это реакция Фетисова, он не прочитал мою мысль до конца. У меня ответ был совершенно не такой, как заголовок», — заявил глава ФХР.

Ротенберг является главным тренером СКА с января 2022 года. В петербургском клубе он также занимает пост генерального директора.

В нынешнем сезоне СКА набрал 51 очко в 27 матчах Континентальной хоккейной лиги и занимает первое место в турнирной таблице.

Ранее Третьяк заявил, что Ротенберг по своей работе похож на Тарасова и Тихонова.