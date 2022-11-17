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Ротенберг назвал поражение СКА от «Ак Барса» подарком к Новому году

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Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от казанского «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Вроде ещё не Новый год, однако такие подарки подарили сопернику. Были моменты, к сожалению, не реализовали их. Когда идёт игра уровня плей-офф, нужно брать на себя инициативу, реализовывать моменты. Мы подарили сопернику две шайбы, Радулов взял на себя игру и трижды забил. Всё шло по нашему плану, но мы допустили детские ошибки. Это даст нам пищу для размышления. Мы больше так не будем ошибаться», — приводит слова Ротенберга РИА Новости.

Встреча, проходившая в Казани, завершилась со счётом 5:2.

В составе хозяев хет-трик оформил Александр Радулов. Ещё по одной шайбе забросили Кирилл Петров и Илья Сафонов.

У гостей голы на счету Никиты Гусева и Игоря Ожиганова.

Ранее Радулов поблагодарил игроков «Ак Барса» после хет-трика в матче со СКА.

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