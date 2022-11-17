Радулов поблагодарил игроков «Ак Барса» после хет-трика в матче со СКА

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал свой хет-трик в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА.

«Всегда приятно забрасывать одну, две, три шайбы. Не обошлось без хорошей работы партнёров. При первой заброшенной шайбе Александр Бурмистров здорово отборолся, отдал, я был на скорости и побежал вперёд. Второй гол — то же самое, Дмитрий Воронков поборолся, отдал вперёд, у меня получилось выскочить один на один. В третьем голе партнёры поборолись, шайба выскочила, мне осталось только добить в ворота. Когда идёт, тогда идёт, однако нельзя останавливаться. Без разницы, кто забрасывает, нам нужно побеждать, набирать очки и подниматься в таблице», — приводит слова нападающего РИА Новости.

Встреча проходила в Казани и завершилась со счётом 5:2.

В составе хозяев хет-трик оформил Радулов. Ещё по одной шайбе забросили Кирилл Петров и Илья Сафонов.

У гостей голы на счету Никиты Гусева и Игоря Ожиганова.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» проиграл череповецкой «Северстали» в КХЛ.