«Спартак» одержал победу над «Северсталью» в матче КХЛ

«Спартак» нанёс поражение «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила в Москве на арене «Мегаспорт» и завершилась со счётом 4:2 в пользу «Спартака».

В составе хозяев шайбы забросили Шейн Принс (38-я минута), Роман Старченко (47-я, 57-я), Фил Вароне (52-я). У гостей отличились Николай Тимашов (11-я), Максим Казаков (23-я).

Таким образом, «Спартак» с 33 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 31 очком располагается на девятой строчке.

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