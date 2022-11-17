Хет-трик Радулова помог «Ак Барсу» победить СКА в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила в Казани и завершилась со счётом 5:2.

В составе хозяев хет-трик оформил Александр Радулов. Ещё по одной шайбе забросили Кирилл Петров и Илья Сафонов.

У гостей голы на счету Никиты Гусева и Игоря Ожиганова.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт в гостях с омским «Авангардом» 19 ноября. СКА в этот же день сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» проиграл череповецкой «Северстали» в КХЛ.