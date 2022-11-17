Хет-трик Радулова помог «Ак Барсу» победить СКА в матче КХЛ
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Встреча проходила в Казани и завершилась со счётом 5:2.
В составе хозяев хет-трик оформил Александр Радулов. Ещё по одной шайбе забросили Кирилл Петров и Илья Сафонов.
У гостей голы на счету Никиты Гусева и Игоря Ожиганова.
Следующий матч «Ак Барс» проведёт в гостях с омским «Авангардом» 19 ноября. СКА в этот же день сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».
Ранее сообщалось, что московский «Спартак» проиграл череповецкой «Северстали» в КХЛ.