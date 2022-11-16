СКА и минское «Динамо» установили рекорд КХЛ

Санкт-петербургский СКА и минское «Динамо» установили новый рекорд скорострельности в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Команды забросили семь шайб за 9 минут 44 секунды. Это самая быстрая серия из семи шайб в матчах КХЛ. Предыдущий рекорд был установлен в матче между «Сибирью» и «Ак Барсом» в 2009 году. Команды отличились семь раз за 10 минут 19 секунд.

Встреча завершилась со счётом 7:2.

В составе петербургской команды отличились Василий Глотов, Валентин Зыков, Александр Волков, Никита Гусев, Степан Фальковский, дубль оформил Дмитрий Яшкин. У минской команды шайбы забросили Павел Варфоломеев и Сергей Сапего.

СКА прервал серию из трёх поражений подряд и продолжает возглавлять таблицу Западной конференции с 54 очками. «Динамо» расположилось на шестом месте с 32 очками.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился эмоциями от матча с минским «Динамо».