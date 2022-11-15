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Ротенберг: важная победа над минским «Динамо», СКА вышел из сложной ситуации

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским «Динамо».

«Важная победа, очень благодарен игрокам, вышли из сложной ситуации. Нам чем хуже, тем лучше. Преодолевая сложности, команда становится сильнее... Сегодня наша реализация была на хорошем уровне, но нам есть над чем работать», — приводит слова Ротенберга официальный сайт КХЛ.

Встреча завершилась со счётом 7:2.

В составе петербургской команды отличились Василий Глотов, Валентин Зыков, Александр Волков, Никита Гусев, Степан Фальковский, дубль оформил Дмитрий Яшкин. У минской команды шайбы забросили Павел Варфоломеев и Сергей Сапего.

СКА прервал серию из трёх поражений подряд и продолжает возглавлять таблицу Западной конференции с 54 очками. «Динамо» расположилось на шестом месте с 32 очками. 

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Адмирал» в матче КХЛ.

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