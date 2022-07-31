«Спартак» получил за Никишина от СКА пятерых игроков и права ещё на четырёх хоккеистов
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В результате сделки в СКА перейдёт защитник Александр Никишин. Вместо него «Спартак» получил Никиту Седова, Фёдора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова.
Помимо этого, красно-белым достались права ещё на четырех хоккеистов.
Напомним, что «Спартак» в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ минувшего сезона уступил петербургскому СКА (0-4).
Ранее спортивный директор ХК «Спартак» опроверг слухи о переговорах с Дмитрием Квартальновым.