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«Спартак» получил за Никишина от СКА пятерых игроков и права ещё на четырёх хоккеистов

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Московский «Спартак» и санкт-петербургский СКА договорились об обмене защитника Александра Никишина на девятерых игроков.
«Спартак» получил за Никишина от СКА пятерых игроков и права ещё на четырёх хоккеистов
  • Gettyimages.ru

В результате сделки в СКА перейдёт защитник Александр Никишин. Вместо него «Спартак» получил Никиту Седова, Фёдора Свечкова, Никиту Чибрикова, Павла Кукштеля и Максима Кровякова.

Помимо этого, красно-белым достались права ещё на четырех хоккеистов.

Напомним, что «Спартак» в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ минувшего сезона уступил петербургскому СКА (0-4).

Ранее спортивный директор ХК «Спартак» опроверг слухи о переговорах с Дмитрием Квартальновым.

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