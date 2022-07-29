Спортивный директор ХК «Спартак» опроверг слухи о переговорах с Квартальновым
- РИА Новости
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«Это слухи, которые не имеют под собой почвы. А слухи комментировать я не хочу», — цитирует Беляева «Спорт-Экспресс».
Он дал понять, что никогда не встречался с 56-летним тренером.
«Я не знаком с Дмитрием Вячеславовичем», — заключил Беляев.
Последним местом работы Квартальнова был казанский «Ак Барс».
«Спартак» в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ минувшего сезона уступил петербургскому СКА (0-4).
Ранее стали известны даты первых матчей КХЛ сезона-2022/23.