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Спортивный директор ХК «Спартак» опроверг слухи о переговорах с Квартальновым

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Спортивный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Роман Беляев прокомментировал слухи о назначении Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера.
Спортивный директор ХК «Спартак» опроверг слухи о переговорах с Квартальновым
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Это слухи, которые не имеют под собой почвы. А слухи комментировать я не хочу», — цитирует Беляева «Спорт-Экспресс».

Он дал понять, что никогда не встречался с 56-летним тренером.

«Я не знаком с Дмитрием Вячеславовичем», — заключил Беляев.

Последним местом работы Квартальнова был казанский «Ак Барс».

«Спартак» в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ минувшего сезона уступил петербургскому СКА (0-4). 

Ранее стали известны даты первых матчей КХЛ сезона-2022/23.

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