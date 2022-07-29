Спортивный директор ХК «Спартак» опроверг слухи о переговорах с Квартальновым

Спортивный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» Роман Беляев прокомментировал слухи о назначении Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера.

«Это слухи, которые не имеют под собой почвы. А слухи комментировать я не хочу», — цитирует Беляева «Спорт-Экспресс».

Он дал понять, что никогда не встречался с 56-летним тренером.

«Я не знаком с Дмитрием Вячеславовичем», — заключил Беляев.

Последним местом работы Квартальнова был казанский «Ак Барс».

«Спартак» в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ минувшего сезона уступил петербургскому СКА (0-4).

Ранее стали известны даты первых матчей КХЛ сезона-2022/23.