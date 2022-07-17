Стали известны даты первых матчей КХЛ сезона-2022/23
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Турнир стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между московским ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». На следующий день «Автомобилист» из Екатеринбурга примет ярославский «Локомотив», сообщает пресс-служба КХЛ.
3 сентября санкт-петербургский СКА сыграет с «Салаватом Юлаевым», а московское «Динамо» примет казанский «Ак Барс».
Полный календарь регулярного чемпионата будет опубликован 18 июля.
Ранее «Ак Барс» объявил о подписании контракта с Александром Радуловым.