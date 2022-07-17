Стали известны даты первых матчей КХЛ сезона-2022/23

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала даты первых домашних матчей каждого клуба в регулярном чемпионате сезона-2022/23.

Турнир стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между московским ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». На следующий день «Автомобилист» из Екатеринбурга примет ярославский «Локомотив», сообщает пресс-служба КХЛ.

3 сентября санкт-петербургский СКА сыграет с «Салаватом Юлаевым», а московское «Динамо» примет казанский «Ак Барс».

Полный календарь регулярного чемпионата будет опубликован 18 июля.

Ранее «Ак Барс» объявил о подписании контракта с Александром Радуловым.