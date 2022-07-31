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Кожевников: обмен Никишина в СКА — отличная сделка для всех

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о масштабном обмене между петербургским СКА и московским «Спартаком».
Кожевников: обмен Никишина в СКА — отличная сделка для всех
  • РИА Новости

«Отличная сделка для всех. Никишин — очень сильный защитник. Договорился ли он предварительно о подписании нового контракта со СКА, я не знаю. Думаю, что Александра будут уговаривать, чтобы потом он остался ещё хотя бы на год», — цитирует Кожевникова «Матч ТВ».

По его мнению, у Никиты Чибрикова, Фёдора Свечкова, Максима Кровякова большие перспективы в «Спартаке». Кожевников уверен, что у хоккеистов будет больше шансов проявить себя в столичном клубе, поскольку в СКА конкуренция гораздо выше.

«Там молодёжи ещё на одну команду хватит. В «Спартаке» им будет проще реализовать свой потенциал», — добавил он.

Напомним, что «Спартак» в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ минувшего сезона уступил петербургскому СКА (0-4).

Ранее спортивный директор ХК «Спартак» опроверг слухи о переговорах с Дмитрием Квартальновым.

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