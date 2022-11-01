Узнать больше

КХЛ объявила лучших игроков октября

Короткая ссылка
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила лучших игроков октября.
КХЛ объявила лучших игроков октября
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

Как сообщает официальный сайт КХЛ, лучшим вратарём месяца впервые в карьере признан Иван Бочаров из «Локомотива», который в составе команды одержал четыре победы в шести играх. По его воротам было нанесено 154 броска (25,7 в среднем за матч), из которых он отразил 94,81%. Во встречах с «Торпедо» и минским «Динамо» он сыграл на ноль.

Лучшим защитником месяца во второй раз в карьере стал Александр Никишин из СКА, который набрал 11 (2+9) очков в 13 матчах.

Лучшим нападающим месяца впервые в карьере признан Брэндон Ип из «Куньлунь Ред Стар», который набрал 15 (8+7) очков в 14 играх.

Лучшим новичком месяца впервые в карьере стал Ярослав Лихачёв из «Амура», который набрал шесть (3+3) очков в 11 встречах.

Ранее СКА объявил о подписании контракта с нападающим Никитой Гусевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить