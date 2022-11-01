Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила лучших игроков октября.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, лучшим вратарём месяца впервые в карьере признан Иван Бочаров из «Локомотива», который в составе команды одержал четыре победы в шести играх. По его воротам было нанесено 154 броска (25,7 в среднем за матч), из которых он отразил 94,81%. Во встречах с «Торпедо» и минским «Динамо» он сыграл на ноль.

Лучшим защитником месяца во второй раз в карьере стал Александр Никишин из СКА, который набрал 11 (2+9) очков в 13 матчах.

Лучшим нападающим месяца впервые в карьере признан Брэндон Ип из «Куньлунь Ред Стар», который набрал 15 (8+7) очков в 14 играх.

Лучшим новичком месяца впервые в карьере стал Ярослав Лихачёв из «Амура», который набрал шесть (3+3) очков в 11 встречах.

Ранее СКА объявил о подписании контракта с нападающим Никитой Гусевым.